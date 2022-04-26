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Суд в Москве взыскал два миллиона рублей с Wikimedia Foundation - РИА Новости, 26.04.2022
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Суд в Москве взыскал два миллиона рублей с Wikimedia Foundation
Суд в Москве взыскал два миллиона рублей с Wikimedia Foundation - РИА Новости, 26.04.2022
Суд в Москве взыскал два миллиона рублей с Wikimedia Foundation
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" трех... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:58
2022-04-26T15:58
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" трех статей, в том числе о способе изготовления пороха, передает корреспондент РИА Новости."Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Две ссылки касаются изготовления пороха. "Данная информация квалифицирована как запрещенная", - зачитал материалы судья.Третья ссылка касается "недостоверной информации о событиях 9 марта в городе Мариуполь", бросившую тень на репутацию Минобороны РФ, отметил Вахрамеев.Ранее во вторник суд оштрафовал на 3 миллиона рублей Wikimedia по аналогичному протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине. Среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Это был первый штраф, вынесенный российским судом в отношении организации.
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общество, москва, технологии, россия, украина, мариуполь
15:58 26.04.2022
 
Суд в Москве взыскал два миллиона рублей с Wikimedia Foundation

Суд в Москве взыскал два миллиона рублей за неудаление трех статей из "Википедии"

CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaЛоготип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" трех статей, в том числе о способе изготовления пороха, передает корреспондент РИА Новости.
"Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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Две ссылки касаются изготовления пороха. "Данная информация квалифицирована как запрещенная", - зачитал материалы судья.
Третья ссылка касается "недостоверной информации о событиях 9 марта в городе Мариуполь", бросившую тень на репутацию Минобороны РФ, отметил Вахрамеев.
Ранее во вторник суд оштрафовал на 3 миллиона рублей Wikimedia по аналогичному протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине. Среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Это был первый штраф, вынесенный российским судом в отношении организации.
 
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