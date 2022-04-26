https://ria.ru/20220426/sud-1785531108.html

Суд отказался заморозить активы Google на 500 миллионов рублей

Суд отказался заморозить активы Google на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 26.04.2022

Суд отказался заморозить активы Google на 500 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы отказал телекомпании НТВ в аресте движимого и недвижимого имущества ООО "Гугл", российского подразделения Google, включая 500 миллионов... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:47

2022-04-26T14:47

2022-04-26T14:47

санкции в отношении россии

москва

нтв (телеканал)

youtube

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал телекомпании НТВ в аресте движимого и недвижимого имущества ООО "Гугл", российского подразделения Google, включая 500 миллионов рублей на счетах, следует из опубликованного во вторник определения суда."Суд посчитал, что при наложении ареста на денежные средства ответчика могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы как ответчика, так и третьих лиц, поскольку денежные средства и имущество могут использоваться ответчиком при осуществлении хозяйственной деятельности", - говорится в судебном акте.В иске НТВ требует признать недействительным отказ от исполнения договора от 18 апреля 2012 года и обязать ответчиков разблокировать доступ к аккаунту, в том числе к каналу на YouTube. Ответчиками, кроме ООО "Гугл", в иске указаны головная американская Google LLC и ирландская Google Ireland Limited. Третьим лицом к делу привлечен Роскомнадзор. Рассмотрение спора начнется 24 мая.Ранее во вторник стало известно, что Арбитражный суд Москвы в деле по аналогичному иску к структурам Google от компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", арестовал те же 500 миллионов рублей на счетах ООО "Гугл". Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов – ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.Телеканал НТВ 2 марта сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе. YouTube-канал НТВ занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте платформы. Аудитория НТВ на ней достигла почти 17 миллионов подписчиков, у них были популярны не только новости, но и развлекательные проекты, такие как детский музыкальный конкурс "Ты супер!", шоу "Секрет на миллион" и "Маска", отдельные выпуски которых собирали сотни миллионов просмотров. В 2021 году проекты НТВ на его официальном канале на YouTube собрали 5,2 миллиарда просмотров, в том числе 3,8 миллиарда – сериалы.Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости.

https://ria.ru/20220425/google-1785340828.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/google-1785298938.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, москва, нтв (телеканал), youtube