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В Госдуме сравнили суд по Украине с Нюрнбергским и Токийским трибуналами - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/sud-1785503445.html
В Госдуме сравнили суд по Украине с Нюрнбергским и Токийским трибуналами
В Госдуме сравнили суд по Украине с Нюрнбергским и Токийским трибуналами - РИА Новости, 26.04.2022
В Госдуме сравнили суд по Украине с Нюрнбергским и Токийским трибуналами
Сегодня стоит вопрос не только о признании Украины страной-террористом, должны быть названы имена всех, кто совершил военные преступления, процесс по Украине... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:10
2022-04-26T13:10
в мире
россия
украина
госдума рф
дмитрий белик
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сегодня стоит вопрос не только о признании Украины страной-террористом, должны быть названы имена всех, кто совершил военные преступления, процесс по Украине может встать в один ряд с Нюрнбергским процессом и Токийским трибуналом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы покушения Киева на российских журналистов, заявил, что Украина - террористическое государство, а Владимир Зеленский должен понести ответственность."Процесс по Украине может встать в один ряд с Нюрнбергским процессом, Токийским трибуналом, Международным трибуналом по бывшей Югославии. И прихлебателям Запада не удастся скрыть факты преступлений киевского режима, потому что на сегодняшний день весь мир видит происходящее на Украине", - подчеркнул БеликБелик отметил, что перед РФ и мировым сообществом сегодня стоит вопрос "не только о признании Украины террористическим государством". Парламентарий считает, что должны быть названы имена всех, "кто совершил военные преступления, преступления против человечности, массовые убийства, всех, кто отдает преступные приказы"."Общая задача всех институтов государственной власти и дипломатического корпуса сегодня - сделать так, чтобы этот процесс был беспристрастным, чтобы трагедии на Украине обрели лица конкретных преступников, которые должны ответить за то, что сотворили", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784533369.html
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в мире, россия, украина, госдума рф, дмитрий белик, ситуация в днр и лнр
13:10 26.04.2022
 
В Госдуме сравнили суд по Украине с Нюрнбергским и Токийским трибуналами

Депутат Белик: процесс по Украине может встать в один ряд с Нюрнбергским и Токийским

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание суда
Скульптура Фемида у входа в здание суда - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Скульптура "Фемида" у входа в здание суда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сегодня стоит вопрос не только о признании Украины страной-террористом, должны быть названы имена всех, кто совершил военные преступления, процесс по Украине может встать в один ряд с Нюрнбергским процессом и Токийским трибуналом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы покушения Киева на российских журналистов, заявил, что Украина - террористическое государство, а Владимир Зеленский должен понести ответственность.
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"Процесс по Украине может встать в один ряд с Нюрнбергским процессом, Токийским трибуналом, Международным трибуналом по бывшей Югославии. И прихлебателям Запада не удастся скрыть факты преступлений киевского режима, потому что на сегодняшний день весь мир видит происходящее на Украине", - подчеркнул Белик
Белик отметил, что перед РФ и мировым сообществом сегодня стоит вопрос "не только о признании Украины террористическим государством". Парламентарий считает, что должны быть названы имена всех, "кто совершил военные преступления, преступления против человечности, массовые убийства, всех, кто отдает преступные приказы".
"Общая задача всех институтов государственной власти и дипломатического корпуса сегодня - сделать так, чтобы этот процесс был беспристрастным, чтобы трагедии на Украине обрели лица конкретных преступников, которые должны ответить за то, что сотворили", - резюмировал он.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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