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Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами - РИА Новости, 26.04.2022
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Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами
Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами - РИА Новости, 26.04.2022
Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами
У стрелявшего в ульяновскому детсаду были психические расстройства с 2013 года, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:41
2022-04-26T18:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в детском саду в ульяновской области
ульяновская область
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. У стрелявшего в ульяновскому детсаду были психические расстройства с 2013 года, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты."В 2013 году этот мужчина обращался (к врачу), есть информация, что у него были психические расстройства", - сказал Коробко.Он уточнил, что точной информации о том, стоял ли стрелявший на психиатрическом учете, нет, "но в любом случае психические заболевания у него были".
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область, происшествия
16:41 26.04.2022 (обновлено: 18:56 26.04.2022)
 
Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами

Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами с 2013 года

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудник Росгвардии у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. У стрелявшего в ульяновскому детсаду были психические расстройства с 2013 года, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.
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СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области
"В 2013 году этот мужчина обращался (к врачу), есть информация, что у него были психические расстройства", - сказал Коробко.
Он уточнил, что точной информации о том, стоял ли стрелявший на психиатрическом учете, нет, "но в любом случае психические заболевания у него были".
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в детском саду в Ульяновской областиУльяновская областьПроисшествия
 
 
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