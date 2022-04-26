https://ria.ru/20220426/strelba-1785568271.html

Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами

Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами - РИА Новости, 26.04.2022

Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами

У стрелявшего в ульяновскому детсаду были психические расстройства с 2013 года, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:41

2022-04-26T16:41

2022-04-26T18:56

россия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в детском саду в ульяновской области

ульяновская область

происшествия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. У стрелявшего в ульяновскому детсаду были психические расстройства с 2013 года, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты."В 2013 году этот мужчина обращался (к врачу), есть информация, что у него были психические расстройства", - сказал Коробко.Он уточнил, что точной информации о том, стоял ли стрелявший на психиатрическом учете, нет, "но в любом случае психические заболевания у него были".

https://ria.ru/20220426/strelba-1785527346.html

россия

ульяновская область

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Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область, происшествия