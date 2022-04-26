https://ria.ru/20220426/strelba-1785568271.html
Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами
Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами - РИА Новости, 26.04.2022
Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами
У стрелявшего в ульяновскому детсаду были психические расстройства с 2013 года, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:41
2022-04-26T16:41
2022-04-26T18:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в детском саду в ульяновской области
ульяновская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785605104_0:63:1202:739_1920x0_80_0_0_7d91de37460ab82ba0480512e25a0800.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. У стрелявшего в ульяновскому детсаду были психические расстройства с 2013 года, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты."В 2013 году этот мужчина обращался (к врачу), есть информация, что у него были психические расстройства", - сказал Коробко.Он уточнил, что точной информации о том, стоял ли стрелявший на психиатрическом учете, нет, "но в любом случае психические заболевания у него были".
https://ria.ru/20220426/strelba-1785527346.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785605104_44:0:1029:739_1920x0_80_0_0_80712c13f7f5193d9149c71c5ef7ba93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область, происшествия
16:41 26.04.2022 (обновлено: 18:56 26.04.2022)
Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами
Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами с 2013 года