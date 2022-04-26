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Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 26.04.2022
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Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 26.04.2022
Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в результате стрельбы в ульяновском детсаду выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшей - 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости вице-губернатор... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:37
2022-04-26T18:57
происшествия
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Семьям погибших в результате стрельбы в ульяновском детсаду выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшей - 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.
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происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области
16:37 26.04.2022 (обновлено: 18:57 26.04.2022)
 
Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей

Вице-губернатор Коробко: семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудник Росгвардии у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Семьям погибших в результате стрельбы в ульяновском детсаду выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшей - 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.
"По распоряжению губернатора семьям погибших детей, семье воспитательницы будет выплачено по 1 миллиону рублей. А семье раненой воспитательницы - 500 тысяч рублей", - сказал Коробко.
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
13:37
Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области
 
ПроисшествияУльяновская областьСтрельба в детском саду в Ульяновской области
 
 
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