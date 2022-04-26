16:37 26.04.2022 (обновлено: 18:57 26.04.2022)
Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей
Вице-губернатор Коробко: семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей
© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудник Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Семьям погибших в результате стрельбы в ульяновском детсаду выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшей - 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.
"По распоряжению губернатора семьям погибших детей, семье воспитательницы будет выплачено по 1 миллиону рублей. А семье раненой воспитательницы - 500 тысяч рублей", - сказал Коробко.