https://ria.ru/20220426/strelba-1785566979.html

Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 26.04.2022

Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в результате стрельбы в ульяновском детсаду выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшей - 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости вице-губернатор... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:37

2022-04-26T16:37

2022-04-26T18:57

происшествия

ульяновская область

стрельба в детском саду в ульяновской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Семьям погибших в результате стрельбы в ульяновском детсаду выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшей - 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20220426/strelba-1785510472.html

ульяновская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области