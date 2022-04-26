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В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны - РИА Новости, 26.04.2022
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В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны
В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны - РИА Новости, 26.04.2022
В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны
Охраны в детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, не было, только тревожная кнопка, сообщил РИА Новости вице-губернатор Александр Коробко. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:18
2022-04-26T18:57
происшествия
стрельба в детском саду в ульяновской области
ульяновская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Охраны в детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, не было, только тревожная кнопка, сообщил РИА Новости вице-губернатор Александр Коробко."Только тревожная кнопка", - сказал Коробко в ответ на вопрос, была ли охрана в детском саду.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.
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происшествия, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область
16:18 26.04.2022 (обновлено: 18:57 26.04.2022)
 
В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны

Вице-губернатор Коробко: в ульяновском детсаду, где произошла стрельба, не было охраны

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и МЧС у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники полиции и МЧС у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и МЧС у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Охраны в детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, не было, только тревожная кнопка, сообщил РИА Новости вице-губернатор Александр Коробко.
"Только тревожная кнопка", - сказал Коробко в ответ на вопрос, была ли охрана в детском саду.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 13:37
Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области
 
ПроисшествияСтрельба в детском саду в Ульяновской областиУльяновская область
 
 
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