https://ria.ru/20220426/strelba-1785561714.html
В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны
В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны - РИА Новости, 26.04.2022
В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны
Охраны в детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, не было, только тревожная кнопка, сообщил РИА Новости вице-губернатор Александр Коробко. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:18
2022-04-26T16:18
2022-04-26T18:57
происшествия
стрельба в детском саду в ульяновской области
ульяновская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Охраны в детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, не было, только тревожная кнопка, сообщил РИА Новости вице-губернатор Александр Коробко."Только тревожная кнопка", - сказал Коробко в ответ на вопрос, была ли охрана в детском саду.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.
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ульяновская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область
16:18 26.04.2022 (обновлено: 18:57 26.04.2022)
В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны
Вице-губернатор Коробко: в ульяновском детсаду, где произошла стрельба, не было охраны