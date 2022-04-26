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При стрельбе в детском саду под Ульяновском погибли три человека

При стрельбе в детском саду под Ульяновском погибли три человека - РИА Новости, 26.04.2022

При стрельбе в детском саду под Ульяновском погибли три человека

Воспитательница и двое детей погибли при стрельбе в детском саду в Ульяновской области, сообщил экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:17

2022-04-26T16:17

2022-04-26T18:58

происшествия

алексей русских

валерий грибакин

татьяна москалькова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

стрельба в детском саду в ульяновской области

россия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Воспитательница и двое детей погибли при стрельбе в детском саду в Ульяновской области, сообщил экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов.По его данным, нападавший покончил с собой.На месте происшествия работают следователи и криминалисты, кроме того, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".Сообщение о ЧП подтвердил губернатор региона Алексей Русских, находящийся в командировке в Ташкенте. Он уточнил, что младший воспитатель детского сада также получила ранения. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать семьям всю необходимую помощь. Русских прервал рабочую поездку и планирует вернуться в Ульяновск ближайшим рейсом. Губернатор поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений в регионе. Его заместители Игорь Эдель и Александр Коробко и руководители профильных ведомств выехали на место происшествия.По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, "состоявший на учете как психически больной". Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения, которого нашли убитым, рассказал источник РИА Новости."Найдено тело владельца ружья, преступник его убил и пошел после этого в детский сад", — уточнил собеседник агентства.Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что открывший стрельбу гражданин не был законным владельцем оружия, но хозяин получил разрешение на законных основаниях.Москалькова на фоне трагедии призвала сделать охрану детских садов и школ круглосуточной. Она также указала, что пострадавшая находится в больнице с ранением правого плеча, ее состояние стабильное.

https://ria.ru/20220426/napadenie-1785528945.html

россия

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Максим Зубков

происшествия, алексей русских, валерий грибакин, татьяна москалькова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в детском саду в ульяновской области, россия