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Стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной - РИА Новости, 26.04.2022
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Стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной
Стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной - РИА Новости, 26.04.2022
Стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя трагедию в Ульяновской области, где неизвестный проник с оружием в детский сад и убил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:57
2022-04-26T18:58
происшествия
татьяна москалькова
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя трагедию в Ульяновской области, где неизвестный проник с оружием в детский сад и убил двоих детей и воспитательницу, заявила о необходимости круглосуточной охраны детских учреждений."Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и выразила соболезнования близким и родным погибших.Она также сообщила, что уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков находится на месте трагедии."Поистине страшно, когда жертвами ужасной трагедии становятся дети и воспитатели причем там, где безопасность должна быть максимально гарантирована, - в детском саду", - добавила уполномоченный.По данным Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения. Предполагаемый убийца - Ахтямов Руслан Рушанович, 1996 года рождения, житель Вешкайма, он состоит на учёте как психически больной, сообщила она.
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происшествия, татьяна москалькова, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
14:57 26.04.2022 (обновлено: 18:58 26.04.2022)
 
Стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной

Москалькова: стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники Росгвардии у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя трагедию в Ульяновской области, где неизвестный проник с оружием в детский сад и убил двоих детей и воспитательницу, заявила о необходимости круглосуточной охраны детских учреждений.
"Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и выразила соболезнования близким и родным погибших.
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Она также сообщила, что уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков находится на месте трагедии.
"Поистине страшно, когда жертвами ужасной трагедии становятся дети и воспитатели причем там, где безопасность должна быть максимально гарантирована, - в детском саду", - добавила уполномоченный.
По данным Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения. Предполагаемый убийца - Ахтямов Руслан Рушанович, 1996 года рождения, житель Вешкайма, он состоит на учёте как психически больной, сообщила она.
 
ПроисшествияТатьяна МоскальковаУльяновская областьСтрельба в детском саду в Ульяновской областиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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