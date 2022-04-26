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Стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной

Стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной - РИА Новости, 26.04.2022

Стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя трагедию в Ульяновской области, где неизвестный проник с оружием в детский сад и убил... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:57

2022-04-26T14:57

2022-04-26T18:58

происшествия

татьяна москалькова

ульяновская область

стрельба в детском саду в ульяновской области

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя трагедию в Ульяновской области, где неизвестный проник с оружием в детский сад и убил двоих детей и воспитательницу, заявила о необходимости круглосуточной охраны детских учреждений."Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и выразила соболезнования близким и родным погибших.Она также сообщила, что уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков находится на месте трагедии."Поистине страшно, когда жертвами ужасной трагедии становятся дети и воспитатели причем там, где безопасность должна быть максимально гарантирована, - в детском саду", - добавила уполномоченный.По данным Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения. Предполагаемый убийца - Ахтямов Руслан Рушанович, 1996 года рождения, житель Вешкайма, он состоит на учёте как психически больной, сообщила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/ulyanovsk-1785528511.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, татьяна москалькова, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)