14:57 26.04.2022 (обновлено: 18:58 26.04.2022)
Стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной
Москалькова: стрелявший в ульяновском детсаду состоит на учете как психически больной
© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя трагедию в Ульяновской области, где неизвестный проник с оружием в детский сад и убил двоих детей и воспитательницу, заявила о необходимости круглосуточной охраны детских учреждений.
"Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и выразила соболезнования близким и родным погибших.
Она также сообщила, что уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков находится на месте трагедии.
"Поистине страшно, когда жертвами ужасной трагедии становятся дети и воспитатели причем там, где безопасность должна быть максимально гарантирована, - в детском саду", - добавила уполномоченный.
По данным Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения. Предполагаемый убийца - Ахтямов Руслан Рушанович, 1996 года рождения, житель Вешкайма, он состоит на учёте как психически больной, сообщила она.