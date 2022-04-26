https://ria.ru/20220426/strelba-1785527346.html
СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области
СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области - РИА Новости, 26.04.2022
СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы с несколькими погибшими на территории детского сада в Ульяновской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:34
2022-04-26T14:34
2022-04-26T14:34
происшествия
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы с несколькими погибшими на территории детского сада в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь."Возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220426/strelba-1785510472.html
ульяновская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, следственный комитет россии (ск рф)
СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области
СК завел дело об убийстве после стрельбы в ульяновском детсаду, где погибли три человека