https://ria.ru/20220426/strelba-1785527346.html

СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области

СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области - РИА Новости, 26.04.2022

СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы с несколькими погибшими на территории детского сада в Ульяновской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:34

2022-04-26T14:34

2022-04-26T14:34

происшествия

ульяновская область

стрельба в детском саду в ульяновской области

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы с несколькими погибшими на территории детского сада в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь."Возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220426/strelba-1785510472.html

ульяновская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, следственный комитет россии (ск рф)