Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/strelba-1785527346.html
СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области
СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области - РИА Новости, 26.04.2022
СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы с несколькими погибшими на территории детского сада в Ульяновской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:34
2022-04-26T14:34
происшествия
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы с несколькими погибшими на территории детского сада в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь."Возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220426/strelba-1785510472.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, следственный комитет россии (ск рф)
14:34 26.04.2022
 
СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области

СК завел дело об убийстве после стрельбы в ульяновском детсаду, где погибли три человека

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы с несколькими погибшими на территории детского сада в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь.
"Возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сказали в ведомстве.
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
13:37
Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области
 
ПроисшествияУльяновская областьСтрельба в детском саду в Ульяновской областиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала