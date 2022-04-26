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Власти помогут семьям погибших при стрельбе в ульяновском детсаду - РИА Новости, 26.04.2022
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Власти помогут семьям погибших при стрельбе в ульяновском детсаду
Власти помогут семьям погибших при стрельбе в ульяновском детсаду - РИА Новости, 26.04.2022
Власти помогут семьям погибших при стрельбе в ульяновском детсаду
Семьям погибших при стрельбе в детском саду в Ульяновской области будет оказана медицинская и психологическая помощь, заявил губернатор региона Алексей Русских. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:24
2022-04-26T14:24
происшествия
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
алексей русских
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Семьям погибших при стрельбе в детском саду в Ульяновской области будет оказана медицинская и психологическая помощь, заявил губернатор региона Алексей Русских.Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области."По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи", - написал Русских в Telegram.
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происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, алексей русских
14:24 26.04.2022
 
Власти помогут семьям погибших при стрельбе в ульяновском детсаду

Ульяновский губернатор Русских пообещал помощь семьям погибших при стрельбе в детсаду

© Фото : Совет Федерации РФАлексей Русских
Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : Совет Федерации РФ
Алексей Русских. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Семьям погибших при стрельбе в детском саду в Ульяновской области будет оказана медицинская и психологическая помощь, заявил губернатор региона Алексей Русских.
Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области.
"По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи", - написал Русских в Telegram.
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области
 
ПроисшествияУльяновская областьСтрельба в детском саду в Ульяновской областиАлексей Русских
 
 
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