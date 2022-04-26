https://ria.ru/20220426/strelba-1785523996.html
Власти помогут семьям погибших при стрельбе в ульяновском детсаду
Власти помогут семьям погибших при стрельбе в ульяновском детсаду - РИА Новости, 26.04.2022
Власти помогут семьям погибших при стрельбе в ульяновском детсаду
Семьям погибших при стрельбе в детском саду в Ульяновской области будет оказана медицинская и психологическая помощь, заявил губернатор региона Алексей Русских. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:24
2022-04-26T14:24
2022-04-26T14:24
происшествия
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
алексей русских
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Семьям погибших при стрельбе в детском саду в Ульяновской области будет оказана медицинская и психологическая помощь, заявил губернатор региона Алексей Русских.Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области."По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи", - написал Русских в Telegram.
https://ria.ru/20220426/strelba-1785510472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, алексей русских
Власти помогут семьям погибших при стрельбе в ульяновском детсаду
Ульяновский губернатор Русских пообещал помощь семьям погибших при стрельбе в детсаду