22:23 26.04.2022 (обновлено: 23:00 26.04.2022)
Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине
Режиссер Оливер Стоун назвал Украину частью плана США по противостоянию с Россией
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украина — стратегически важная страна для США, которая нужна Вашингтону для противостояния с Москвой, заявил американский режиссер Оливер Стоун, пишет El Diário.
Он отметил, что США всегда вмешивались во внутренние дела других государств для своих нужд.
"Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут", — приводит издание его слова.
Действия новой прозападной украинской власти привели к преследованию русскоязычного населения, а затем к полноценному геноциду в Донбассе, добавил Стоун.
"Украина — часть американского плана. Так было всегда <…>. Они получили то, чего хотели: столкновение с Россией", — заключил режиссер.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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