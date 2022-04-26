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Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине
Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине
Украина — стратегически важная страна для США, которая нужна Вашингтону для противостояния с Москвой, заявил американский режиссер Оливер Стоун, пишет El... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:23
2022-04-26T23:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украина — стратегически важная страна для США, которая нужна Вашингтону для противостояния с Москвой, заявил американский режиссер Оливер Стоун, пишет El Diário.Он отметил, что США всегда вмешивались во внутренние дела других государств для своих нужд."Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут", — приводит издание его слова.Действия новой прозападной украинской власти привели к преследованию русскоязычного населения, а затем к полноценному геноциду в Донбассе, добавил Стоун."Украина — часть американского плана. Так было всегда &lt;…&gt;. Они получили то, чего хотели: столкновение с Россией", — заключил режиссер.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, донбасс, россия, культура, оливер стоун
22:23 26.04.2022 (обновлено: 23:00 26.04.2022)
 
Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине

Режиссер Оливер Стоун назвал Украину частью плана США по противостоянию с Россией

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украина — стратегически важная страна для США, которая нужна Вашингтону для противостояния с Москвой, заявил американский режиссер Оливер Стоун, пишет El Diário.
Он отметил, что США всегда вмешивались во внутренние дела других государств для своих нужд.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 21:57
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
"Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут", — приводит издание его слова.
Действия новой прозападной украинской власти привели к преследованию русскоязычного населения, а затем к полноценному геноциду в Донбассе, добавил Стоун.
"Украина — часть американского плана. Так было всегда <…>. Они получили то, чего хотели: столкновение с Россией", — заключил режиссер.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 08:00
Запад повышает ставку на поражение России
 
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