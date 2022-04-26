https://ria.ru/20220426/stoun-1785637577.html

Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине

Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине - РИА Новости, 26.04.2022

Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине

Украина — стратегически важная страна для США, которая нужна Вашингтону для противостояния с Москвой, заявил американский режиссер Оливер Стоун, пишет El... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:23

2022-04-26T22:23

2022-04-26T23:00

в мире

украина

сша

донбасс

россия

культура

оливер стоун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155672/32/1556723204_0:249:3066:1974_1920x0_80_0_0_487d6c9d1c7368e19253dbc1b6ab3f9b.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украина — стратегически важная страна для США, которая нужна Вашингтону для противостояния с Москвой, заявил американский режиссер Оливер Стоун, пишет El Diário.Он отметил, что США всегда вмешивались во внутренние дела других государств для своих нужд."Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут", — приводит издание его слова.Действия новой прозападной украинской власти привели к преследованию русскоязычного населения, а затем к полноценному геноциду в Донбассе, добавил Стоун."Украина — часть американского плана. Так было всегда <…>. Они получили то, чего хотели: столкновение с Россией", — заключил режиссер.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220426/ssha-1785634949.html

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

украина

сша

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, сша, донбасс, россия, культура, оливер стоун