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Победы в ядерной войне не будет, заявили в Белом доме
Победы в ядерной войне не будет, заявили в Белом доме - РИА Новости, 26.04.2022
Победы в ядерной войне не будет, заявили в Белом доме
В ядерной войне не может быть победителей, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:26
2022-04-26T23:26
2022-04-26T23:38
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Как ясно дали понять наши представители по нацбезопасности, нет победы в ядерной войне. Очевидно, нашей целью является продолжение призывов к смягчению риторики", — сказала она на брифинге.Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что риск ядерной войны реален и предостерег от его недооценки. Он также выразил надежду, что США и их союзники не допустят отправки войск на Украину, поскольку нельзя допустить третьей мировой войны. Министр отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия
23:26 26.04.2022 (обновлено: 23:38 26.04.2022)
Победы в ядерной войне не будет, заявили в Белом доме
Представитель Белого дома Псаки: победы в ядерной войне не будет, нужно смягчать риторику