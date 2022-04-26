https://ria.ru/20220426/ssha-1785642171.html

Победы в ядерной войне не будет, заявили в Белом доме

Победы в ядерной войне не будет, заявили в Белом доме - РИА Новости, 26.04.2022

Победы в ядерной войне не будет, заявили в Белом доме

В ядерной войне не может быть победителей, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:26

2022-04-26T23:26

2022-04-26T23:38

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Как ясно дали понять наши представители по нацбезопасности, нет победы в ядерной войне. Очевидно, нашей целью является продолжение призывов к смягчению риторики", — сказала она на брифинге.Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что риск ядерной войны реален и предостерег от его недооценки. Он также выразил надежду, что США и их союзники не допустят отправки войск на Украину, поскольку нельзя допустить третьей мировой войны. Министр отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.

https://ria.ru/20220426/ugroza-1785596947.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия