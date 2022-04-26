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В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине - РИА Новости, 26.04.2022
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T21:57
2022-04-26T22:00
в мире
россия
украина
сша
нато
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных Штатов "ослабить Россию" и поддерживать Киев."Я пришел в ужас от заявления министра обороны", — написал он.Журналист отметил, что военная помощь Киеву лишь затягивает ситуацию и несет угрозу мирному населению.Схожей позиции придерживаются и в Москве: так, во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон. По его словам, Запад, напротив, стремится к ее "затягиванию хоть до последнего украинца", а американский и европейский военно-промышленные комплексы пользуются кризисом, чтобы продолжать выполнять поступившие заказы.Об этом на днях говорили и в Минобороны: официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков подчеркивал, что Украина и ее жители интересуют Вашингтон исключительно в разрезе прибылей от поставок оружия и борьбы с Россией.Посол России в США Анатолий Антонов также придерживается мнения, что Вашингтон стремится любыми способами затянуть спецоперацию на Украине. По его мнению, американская сторона хочет сохранить очаг нестабильности в Европе и "тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220426/nato-1785546472.html
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в мире, россия, украина, сша, нато
21:57 26.04.2022 (обновлено: 22:00 26.04.2022)
 
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине

Основатель American Thinker Лифсон пришел в ужас от планов США по ослаблению России

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных Штатов "ослабить Россию" и поддерживать Киев.
"Я пришел в ужас от заявления министра обороны", — написал он.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 15:33
В Китае поставили замгоссекретаря США на место после слов о России
Журналист отметил, что военная помощь Киеву лишь затягивает ситуацию и несет угрозу мирному населению.
Схожей позиции придерживаются и в Москве: так, во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон. По его словам, Запад, напротив, стремится к ее "затягиванию хоть до последнего украинца", а американский и европейский военно-промышленные комплексы пользуются кризисом, чтобы продолжать выполнять поступившие заказы.
Об этом на днях говорили и в Минобороны: официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков подчеркивал, что Украина и ее жители интересуют Вашингтон исключительно в разрезе прибылей от поставок оружия и борьбы с Россией.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 11:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
NYT: глава Пентагона раскрыл истинные цели США на Украине
Посол России в США Анатолий Антонов также придерживается мнения, что Вашингтон стремится любыми способами затянуть спецоперацию на Украине. По его мнению, американская сторона хочет сохранить очаг нестабильности в Европе и "тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины.
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 08:00
Запад повышает ставку на поражение России
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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