21:57 26.04.2022 (обновлено: 22:00 26.04.2022)
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
Основатель American Thinker Лифсон пришел в ужас от планов США по ослаблению России
© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных Штатов "ослабить Россию" и поддерживать Киев.
"Я пришел в ужас от заявления министра обороны", — написал он.
Журналист отметил, что военная помощь Киеву лишь затягивает ситуацию и несет угрозу мирному населению.
Схожей позиции придерживаются и в Москве: так, во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон. По его словам, Запад, напротив, стремится к ее "затягиванию хоть до последнего украинца", а американский и европейский военно-промышленные комплексы пользуются кризисом, чтобы продолжать выполнять поступившие заказы.
Об этом на днях говорили и в Минобороны: официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков подчеркивал, что Украина и ее жители интересуют Вашингтон исключительно в разрезе прибылей от поставок оружия и борьбы с Россией.
Посол России в США Анатолий Антонов также придерживается мнения, что Вашингтон стремится любыми способами затянуть спецоперацию на Украине. По его мнению, американская сторона хочет сохранить очаг нестабильности в Европе и "тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины.
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