https://ria.ru/20220426/ssha-1785634949.html

В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине

В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине - РИА Новости, 26.04.2022

В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине

Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:57

2022-04-26T21:57

2022-04-26T22:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных Штатов "ослабить Россию" и поддерживать Киев."Я пришел в ужас от заявления министра обороны", — написал он.Журналист отметил, что военная помощь Киеву лишь затягивает ситуацию и несет угрозу мирному населению.Схожей позиции придерживаются и в Москве: так, во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон. По его словам, Запад, напротив, стремится к ее "затягиванию хоть до последнего украинца", а американский и европейский военно-промышленные комплексы пользуются кризисом, чтобы продолжать выполнять поступившие заказы.Об этом на днях говорили и в Минобороны: официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков подчеркивал, что Украина и ее жители интересуют Вашингтон исключительно в разрезе прибылей от поставок оружия и борьбы с Россией.Посол России в США Анатолий Антонов также придерживается мнения, что Вашингтон стремится любыми способами затянуть спецоперацию на Украине. По его мнению, американская сторона хочет сохранить очаг нестабильности в Европе и "тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220426/nato-1785546472.html

https://ria.ru/20220426/tseli-1785477916.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, сша, нато