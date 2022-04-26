https://ria.ru/20220426/ssha-1785479332.html

Россия примет меры в случае расширения масштаба военных учений США и Японии

Россия примет меры в случае расширения масштаба военных учений США и Японии - РИА Новости, 26.04.2022

Россия примет меры в случае расширения масштаба военных учений США и Японии

Москва по дипломатическим каналам предупредила Токио, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии вблизи российских границ будет... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:49

2022-04-26T11:49

2022-04-26T11:59

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва по дипломатическим каналам предупредила Токио, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии вблизи российских границ будет вынуждена принимать ответные меры для обеспечения своей обороноспособности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Относительно высокой интенсивности совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы. Конечно же, это провоцирует рост напряженности в регионе. Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер. При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается "активностью" Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке", - сказал Моргулов."Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам. Там должны быть готовы к тому, что в случае расширения подобной практики Россия будет предпринимать ответные меры в интересах укрепления своей обороноспособности", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220426/nato-1785444204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, безопасность, сша, япония