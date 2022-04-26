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Россия примет меры в случае расширения масштаба военных учений США и Японии - РИА Новости, 26.04.2022
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Россия примет меры в случае расширения масштаба военных учений США и Японии
Россия примет меры в случае расширения масштаба военных учений США и Японии - РИА Новости, 26.04.2022
Россия примет меры в случае расширения масштаба военных учений США и Японии
Москва по дипломатическим каналам предупредила Токио, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии вблизи российских границ будет... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:49
2022-04-26T11:59
в мире
безопасность
сша
япония
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва по дипломатическим каналам предупредила Токио, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии вблизи российских границ будет вынуждена принимать ответные меры для обеспечения своей обороноспособности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Относительно высокой интенсивности совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы. Конечно же, это провоцирует рост напряженности в регионе. Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер. При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается "активностью" Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке", - сказал Моргулов."Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам. Там должны быть готовы к тому, что в случае расширения подобной практики Россия будет предпринимать ответные меры в интересах укрепления своей обороноспособности", - добавил замминистра.
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Мадина Моргоева
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РИА Новости
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в мире, безопасность, сша, япония
11:49 26.04.2022 (обновлено: 11:59 26.04.2022)
 
Россия примет меры в случае расширения масштаба военных учений США и Японии

Россия предупредила Токио, что ответит на расширение масштаба учений США и Японии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва по дипломатическим каналам предупредила Токио, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии вблизи российских границ будет вынуждена принимать ответные меры для обеспечения своей обороноспособности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Относительно высокой интенсивности совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы. Конечно же, это провоцирует рост напряженности в регионе. Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер. При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается "активностью" Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке", - сказал Моргулов.
"Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам. Там должны быть готовы к тому, что в случае расширения подобной практики Россия будет предпринимать ответные меры в интересах укрепления своей обороноспособности", - добавил замминистра.
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