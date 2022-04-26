https://ria.ru/20220426/spetsoperatsiya-1785618810.html

ВС России уничтожили до 200 украинских националистов

ВС России уничтожили до 200 украинских националистов - РИА Новости, 26.04.2022

ВС России уничтожили до 200 украинских националистов

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 33 украинских военных объекта, уничтожила до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:55

2022-04-26T19:55

2022-04-26T20:46

обострение ситуации в днр и лнр

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войска воздушно-космической обороны

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 33 украинских военных объекта, уничтожила до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, машин и артиллерийских орудий, один комплекс ПВО и три склада, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 33 военных объекта Украины, в том числе 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожены до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. Также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Славянска и три склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Вольное Поле и Червонное", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

россия

украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Конашенков: Авиацией ВКС поражены 33 военных объекта Украины Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 33 украинских военных объекта, уничтожила до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, машин и артиллерийских орудий, один комплекс ПВО и три склада, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-04-26T19:55 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны, в мире, ситуация в днр и лнр