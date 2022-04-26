https://ria.ru/20220426/sotsfond-1785439272.html
Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда
Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда - РИА Новости, 26.04.2022
Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду представить график по созданию единого Соцфонда, сообщается на сайте правительства России. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:27
2022-04-26T09:27
2022-04-26T10:41
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду представить график по созданию единого Соцфонда, сообщается на сайте правительства России.Указывается, что объединение функций двух фондов упростит и ускорит получение соцвыплат. Срок его готовности к работе — 1 января 2023 года.Также параллельно изучается вопрос введения единого тарифа страховых взносов, которые будут перечисляться в фонд единым платежом.
https://ria.ru/20220419/pensii-1784339897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
09:27 26.04.2022 (обновлено: 10:41 26.04.2022)
Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда
Премьер Мишустин поручил ускорить объединение фондов пенсионного и социального страхования