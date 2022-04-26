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Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда - РИА Новости, 26.04.2022
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Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда
Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда - РИА Новости, 26.04.2022
Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду представить график по созданию единого Соцфонда, сообщается на сайте правительства России. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:27
2022-04-26T10:41
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду представить график по созданию единого Соцфонда, сообщается на сайте правительства России.Указывается, что объединение функций двух фондов упростит и ускорит получение соцвыплат. Срок его готовности к работе — 1 января 2023 года.Также параллельно изучается вопрос введения единого тарифа страховых взносов, которые будут перечисляться в фонд единым платежом.
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общество, россия, михаил мишустин
09:27 26.04.2022 (обновлено: 10:41 26.04.2022)
 
Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда

Премьер Мишустин поручил ускорить объединение фондов пенсионного и социального страхования

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду представить график по созданию единого Соцфонда, сообщается на сайте правительства России.

"Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования", — говорится в сообщении.

Указывается, что объединение функций двух фондов упростит и ускорит получение соцвыплат. Срок его готовности к работе — 1 января 2023 года.
Также параллельно изучается вопрос введения единого тарифа страховых взносов, которые будут перечисляться в фонд единым платежом.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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