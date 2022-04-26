https://ria.ru/20220426/sotsfond-1785439272.html

Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда

Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда - РИА Новости, 26.04.2022

Мишустин поручил представить график принятия актов для создания Соцфонда

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду представить график по созданию единого Соцфонда, сообщается на сайте правительства России. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:27

2022-04-26T09:27

2022-04-26T10:41

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду представить график по созданию единого Соцфонда, сообщается на сайте правительства России.Указывается, что объединение функций двух фондов упростит и ускорит получение соцвыплат. Срок его готовности к работе — 1 января 2023 года.Также параллельно изучается вопрос введения единого тарифа страховых взносов, которые будут перечисляться в фонд единым платежом.

https://ria.ru/20220419/pensii-1784339897.html

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, россия, михаил мишустин