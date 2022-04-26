https://ria.ru/20220426/sobaka-1785433867.html

В Абакане хаски напала на ребенка

В Абакане хаски напала на ребенка - РИА Новости, 26.04.2022

В Абакане хаски напала на ребенка

Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка в Абакане, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T08:29

2022-04-26T08:29

2022-04-26T08:29

происшествия

абакан

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка в Абакане, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."Поступило сообщение о нападении домашней собаки на 10-летнего ребенка. По данному факту следственным отделом по городу Абакану ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.Следователи предварительно установили, что вечером в понедельник мальчик катался на велосипеде неподалеку от школы на улице Рыбацкая в Абакане и его укусила за щеку собака породы хаски. Владелец собаки пояснил, что собака жила на улице и свободно перемещалась, так как ранее он разобрал вольер. До происшествия случаев нападения собаки на людей не происходило.Ребенок был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь и его жизнь вне опасности. Животное поместили в приют и взяли анализы.

https://ria.ru/20220418/sobaki-1784019708.html

абакан

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, абакан, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)