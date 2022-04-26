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В Абакане хаски напала на ребенка - РИА Новости, 26.04.2022
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В Абакане хаски напала на ребенка
В Абакане хаски напала на ребенка - РИА Новости, 26.04.2022
В Абакане хаски напала на ребенка
Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка в Абакане, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T08:29
2022-04-26T08:29
происшествия
абакан
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка в Абакане, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."Поступило сообщение о нападении домашней собаки на 10-летнего ребенка. По данному факту следственным отделом по городу Абакану ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.Следователи предварительно установили, что вечером в понедельник мальчик катался на велосипеде неподалеку от школы на улице Рыбацкая в Абакане и его укусила за щеку собака породы хаски. Владелец собаки пояснил, что собака жила на улице и свободно перемещалась, так как ранее он разобрал вольер. До происшествия случаев нападения собаки на людей не происходило.Ребенок был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь и его жизнь вне опасности. Животное поместили в приют и взяли анализы.
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абакан
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происшествия, абакан, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
08:29 26.04.2022
 
В Абакане хаски напала на ребенка

Хаски напала на десятилетнего мальчика в Абакане и укусила за щеку

© Pixabay / Pixabay / Joe007Собака породы хаски
Собака породы хаски - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Pixabay / Pixabay / Joe007
Собака породы хаски. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка в Абакане, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Поступило сообщение о нападении домашней собаки на 10-летнего ребенка. По данному факту следственным отделом по городу Абакану ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
Следователи предварительно установили, что вечером в понедельник мальчик катался на велосипеде неподалеку от школы на улице Рыбацкая в Абакане и его укусила за щеку собака породы хаски. Владелец собаки пояснил, что собака жила на улице и свободно перемещалась, так как ранее он разобрал вольер. До происшествия случаев нападения собаки на людей не происходило.
Ребенок был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь и его жизнь вне опасности. Животное поместили в приют и взяли анализы.
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ПроисшествияАбаканКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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