Слуцкий ответил на слова Минобороны Британии об ударах Украины по России
Слуцкий раскритиковал слова замглавы Минобороны Британии Хиппи об ударах по России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова британского замминистра обороны Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по "законным военным целям" в России, назвал Украину разменной монетой и средством не только давления, но и военного сдерживания России.
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"Маски сброшены. Фактически Минобороны Великобритании публично расписалось в том, что Украина - это лишь разменная монета, средство уже не только для оказания давления, но и для военного сдерживания РФ", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, добавив, что для западных стран Украина - "лишь ресурс для ослабления России".
По его словам, этого не скрывают и в Вашингтоне. Он напомнил, что несколько дней назад Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин, в ходе этого визита было объявлено, что Вашингтон выделит 713 миллионов долларов на военную помощь Украине и еще 15 европейским странам, позже Остин заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть Россию "ослабленной".
"Но ничего, господа, у вас ничего не получится. Ваша "помощь" не помешает проведению специальной военной операции на территории Украины. Управляемой вами фашистской хунте рано или поздно придется ответить за все преступления", - заключил Слуцкий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.