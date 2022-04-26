https://ria.ru/20220426/slutskiy-1785630840.html

Слуцкий ответил на слова Минобороны Британии об ударах Украины по России

Слуцкий ответил на слова Минобороны Британии об ударах Украины по России - РИА Новости, 26.04.2022

Слуцкий ответил на слова Минобороны Британии об ударах Украины по России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова британского замминистра обороны Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:03

2022-04-26T21:03

2022-04-26T21:03

в мире

украина

россия

минобороны великобритании

киев

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова британского замминистра обороны Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по "законным военным целям" в России, назвал Украину разменной монетой и средством не только давления, но и военного сдерживания России.Ранее Хиппи заявил, что для Украины "абсолютно легитимно" наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок."Маски сброшены. Фактически Минобороны Великобритании публично расписалось в том, что Украина - это лишь разменная монета, средство уже не только для оказания давления, но и для военного сдерживания РФ", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, добавив, что для западных стран Украина - "лишь ресурс для ослабления России".По его словам, этого не скрывают и в Вашингтоне. Он напомнил, что несколько дней назад Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин, в ходе этого визита было объявлено, что Вашингтон выделит 713 миллионов долларов на военную помощь Украине и еще 15 европейским странам, позже Остин заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть Россию "ослабленной"."Но ничего, господа, у вас ничего не получится. Ваша "помощь" не помешает проведению специальной военной операции на территории Украины. Управляемой вами фашистской хунте рано или поздно придется ответить за все преступления", - заключил Слуцкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, минобороны великобритании, киев, леонид слуцкий (политик)