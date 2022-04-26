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В Британии разразился скандал из-за планов превратить католический собор в Кремль

СМИ: в Британии вызвали скандал планы превратить собор в Московский Кремль - РИА Новости, 26.04.2022

В Британии разразился скандал из-за планов превратить католический собор в Кремль

В Великобритании съемочная группа из Голливуда оказалась в центре скандала из-за планов задекорировать Вестминстерский собор под Московский Кремль, пишет The... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:47

2022-04-26T12:47

2022-04-26T14:27

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Великобритании съемочная группа из Голливуда оказалась в центре скандала из-за планов задекорировать Вестминстерский собор под Московский Кремль, пишет The Daily Mirror со ссылкой на источники.По информации издания, продюсеры биографического фильма о жизни Наполеона Бонапарта получили разрешение от католической церкви использовать храм в качестве места съемок.Позднее представители церкви узнали, что собор собираются задекорировать "под что-то русское", и возмутились этим решением, сообщает газета.В итоге съемочной группе во главе с режиссером Ридли Скоттом пришлось отказаться от таких сложных декораций и использовать вместо них компьютерную графику, которая, по данным СМИ, обойдется в 500 тысяч фунтов стерлингов (47 миллионов рублей).

https://ria.ru/20220414/sobor-1783602904.html

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, великобритания, римско-католическая церковь, россия, наполеон бонапарт