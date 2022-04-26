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В Британии разразился скандал из-за планов превратить католический собор в Кремль
СМИ: в Британии вызвали скандал планы превратить собор в Московский Кремль - РИА Новости, 26.04.2022
В Британии разразился скандал из-за планов превратить католический собор в Кремль
В Великобритании съемочная группа из Голливуда оказалась в центре скандала из-за планов задекорировать Вестминстерский собор под Московский Кремль, пишет The... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:47
2022-04-26T12:47
2022-04-26T14:27
в мире
великобритания
римско-католическая церковь
россия
наполеон бонапарт
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Великобритании съемочная группа из Голливуда оказалась в центре скандала из-за планов задекорировать Вестминстерский собор под Московский Кремль, пишет The Daily Mirror со ссылкой на источники.По информации издания, продюсеры биографического фильма о жизни Наполеона Бонапарта получили разрешение от католической церкви использовать храм в качестве места съемок.Позднее представители церкви узнали, что собор собираются задекорировать "под что-то русское", и возмутились этим решением, сообщает газета.В итоге съемочной группе во главе с режиссером Ридли Скоттом пришлось отказаться от таких сложных декораций и использовать вместо них компьютерную графику, которая, по данным СМИ, обойдется в 500 тысяч фунтов стерлингов (47 миллионов рублей).
https://ria.ru/20220414/sobor-1783602904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, римско-католическая церковь, россия, наполеон бонапарт
12:47 26.04.2022 (обновлено: 14:27 26.04.2022)
СМИ: в Британии вызвали скандал планы превратить собор в Московский Кремль
Mirror: в Вестминстере киногруппе запретили декорировать собор под Московский Кремль