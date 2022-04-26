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СМИ: в Британии вызвали скандал планы превратить собор в Московский Кремль - РИА Новости, 26.04.2022
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В Британии разразился скандал из-за планов превратить католический собор в Кремль
СМИ: в Британии вызвали скандал планы превратить собор в Московский Кремль - РИА Новости, 26.04.2022
В Британии разразился скандал из-за планов превратить католический собор в Кремль
В Великобритании съемочная группа из Голливуда оказалась в центре скандала из-за планов задекорировать Вестминстерский собор под Московский Кремль, пишет The... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:47
2022-04-26T14:27
в мире
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римско-католическая церковь
россия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Великобритании съемочная группа из Голливуда оказалась в центре скандала из-за планов задекорировать Вестминстерский собор под Московский Кремль, пишет The Daily Mirror со ссылкой на источники.По информации издания, продюсеры биографического фильма о жизни Наполеона Бонапарта получили разрешение от католической церкви использовать храм в качестве места съемок.Позднее представители церкви узнали, что собор собираются задекорировать "под что-то русское", и возмутились этим решением, сообщает газета.В итоге съемочной группе во главе с режиссером Ридли Скоттом пришлось отказаться от таких сложных декораций и использовать вместо них компьютерную графику, которая, по данным СМИ, обойдется в 500 тысяч фунтов стерлингов (47 миллионов рублей).
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в мире, великобритания, римско-католическая церковь, россия, наполеон бонапарт
12:47 26.04.2022 (обновлено: 14:27 26.04.2022)
 
СМИ: в Британии вызвали скандал планы превратить собор в Московский Кремль

Mirror: в Вестминстере киногруппе запретили декорировать собор под Московский Кремль

© BEN STANSALL / AFPВестминстерский собор
Вестминстерский собор
© BEN STANSALL / AFP
Вестминстерский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Великобритании съемочная группа из Голливуда оказалась в центре скандала из-за планов задекорировать Вестминстерский собор под Московский Кремль, пишет The Daily Mirror со ссылкой на источники.
По информации издания, продюсеры биографического фильма о жизни Наполеона Бонапарта получили разрешение от католической церкви использовать храм в качестве места съемок.
Позднее представители церкви узнали, что собор собираются задекорировать "под что-то русское", и возмутились этим решением, сообщает газета.
В итоге съемочной группе во главе с режиссером Ридли Скоттом пришлось отказаться от таких сложных декораций и использовать вместо них компьютерную графику, которая, по данным СМИ, обойдется в 500 тысяч фунтов стерлингов (47 миллионов рублей).
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