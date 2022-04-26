https://ria.ru/20220426/shtrafy-1785575992.html
"Радио Свобода"* грозят штрафы на 240 миллионов рублей
"Радио Свобода"* грозят штрафы на 240 миллионов рублей - РИА Новости, 26.04.2022
"Радио Свобода"* грозят штрафы на 240 миллионов рублей
В суд поступили 60 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещённого контента, в том числе о спецоперации России на Украине, сообщили РИА... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:01
2022-04-26T17:01
2022-04-26T17:16
россия
журналистика
происшествия
москва
свобода (радиостанция)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В суд поступили 60 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещённого контента, в том числе о спецоперации России на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы."Поступили 60 протоколов в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* по административному правонарушению, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.По каждому протоколу радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Рассмотрение части протоколов назначено на 28 апреля, сообщал накануне суд.* СМИ, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20220420/ekho-1784452845.html
https://ria.ru/20220426/google-1785513123.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, журналистика, происшествия, москва, свобода (радиостанция)
17:01 26.04.2022 (обновлено: 17:16 26.04.2022)
"Радио Свобода"* грозят штрафы на 240 миллионов рублей
На "Радио Свобода" оформили 60 протоколов о неудалении запрещенной информации
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В суд поступили 60 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещённого контента, в том числе о спецоперации России на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
"Поступили 60 протоколов в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* по административному правонарушению, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
По каждому протоколу радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Рассмотрение части протоколов назначено на 28 апреля, сообщал накануне суд.
* СМИ, признанное иноагентом в России