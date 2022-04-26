https://ria.ru/20220426/shtrafy-1785575992.html

"Радио Свобода"* грозят штрафы на 240 миллионов рублей

"Радио Свобода"* грозят штрафы на 240 миллионов рублей - РИА Новости, 26.04.2022

"Радио Свобода"* грозят штрафы на 240 миллионов рублей

В суд поступили 60 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещённого контента, в том числе о спецоперации России на Украине, сообщили РИА... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:01

2022-04-26T17:01

2022-04-26T17:16

россия

журналистика

происшествия

москва

свобода (радиостанция)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В суд поступили 60 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещённого контента, в том числе о спецоперации России на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы."Поступили 60 протоколов в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* по административному правонарушению, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.По каждому протоколу радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Рассмотрение части протоколов назначено на 28 апреля, сообщал накануне суд.* СМИ, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20220420/ekho-1784452845.html

https://ria.ru/20220426/google-1785513123.html

россия

москва

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, журналистика, происшествия, москва, свобода (радиостанция)