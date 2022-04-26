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Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии" - РИА Новости, 26.04.2022
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Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии"
Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии" - РИА Новости, 26.04.2022
Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии"
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:12
2022-04-26T15:19
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Это первый в России штраф, наложенный за статью на "Википедии".Как заявил юрист Wikimedia, в деле имеются документы на иностранном языке, которые не были переведены и исследованы, что не позволяет рассмотреть протокол полноценно.Он также заметил, что кто угодно может редактировать статьи на "Википедии", внося правку с указанием источника, а модераторы проверяют данную информацию. "Если прокурор считает, что что-то не так в данных публикациях, он мог сам зайти и внести правку", - заявил юрист.Генпрокуратура просила Wikimedia ограничить доступ к пяти материалам, все они касаются событий на Украине, среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве.Аналогичный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ будет сегодня рассмотрен этим же судом в отношении двух других статьей, размещенных в "Википедии".
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безопасность, признание днр и лнр в россии, россия, украина, мариуполь, генеральная прокуратура рф, wikipedia, технологии
15:12 26.04.2022 (обновлено: 15:19 26.04.2022)
 
Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии"

Суд взыскал три миллиона рублей за неудаление из "Википедии" статей о событиях на Украине

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
"Wikimedia Inc признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41КоАП РФ... Назначать наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказал судья.
Это первый в России штраф, наложенный за статью на "Википедии".
Как заявил юрист Wikimedia, в деле имеются документы на иностранном языке, которые не были переведены и исследованы, что не позволяет рассмотреть протокол полноценно.
Он также заметил, что кто угодно может редактировать статьи на "Википедии", внося правку с указанием источника, а модераторы проверяют данную информацию. "Если прокурор считает, что что-то не так в данных публикациях, он мог сам зайти и внести правку", - заявил юрист.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Генпрокуратура просила Wikimedia ограничить доступ к пяти материалам, все они касаются событий на Украине, среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве.
Аналогичный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ будет сегодня рассмотрен этим же судом в отношении двух других статьей, размещенных в "Википедии".
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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