https://ria.ru/20220426/shtraf-1785539765.html

Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии"

Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии" - РИА Новости, 26.04.2022

Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии"

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:12

2022-04-26T15:12

2022-04-26T15:19

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Это первый в России штраф, наложенный за статью на "Википедии".Как заявил юрист Wikimedia, в деле имеются документы на иностранном языке, которые не были переведены и исследованы, что не позволяет рассмотреть протокол полноценно.Он также заметил, что кто угодно может редактировать статьи на "Википедии", внося правку с указанием источника, а модераторы проверяют данную информацию. "Если прокурор считает, что что-то не так в данных публикациях, он мог сам зайти и внести правку", - заявил юрист.Генпрокуратура просила Wikimedia ограничить доступ к пяти материалам, все они касаются событий на Украине, среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве.Аналогичный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ будет сегодня рассмотрен этим же судом в отношении двух других статьей, размещенных в "Википедии".

https://ria.ru/20220426/tiktok-1785514150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, россия, украина, мариуполь, генеральная прокуратура рф, wikipedia, технологии