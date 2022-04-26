https://ria.ru/20220426/shtraf-1785539765.html
Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии"
Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии" - РИА Новости, 26.04.2022
Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии"
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:12
2022-04-26T15:12
2022-04-26T15:19
безопасность
признание днр и лнр в россии
россия
украина
мариуполь
генеральная прокуратура рф
wikipedia
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Это первый в России штраф, наложенный за статью на "Википедии".Как заявил юрист Wikimedia, в деле имеются документы на иностранном языке, которые не были переведены и исследованы, что не позволяет рассмотреть протокол полноценно.Он также заметил, что кто угодно может редактировать статьи на "Википедии", внося правку с указанием источника, а модераторы проверяют данную информацию. "Если прокурор считает, что что-то не так в данных публикациях, он мог сам зайти и внести правку", - заявил юрист.Генпрокуратура просила Wikimedia ограничить доступ к пяти материалам, все они касаются событий на Украине, среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве.Аналогичный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ будет сегодня рассмотрен этим же судом в отношении двух других статьей, размещенных в "Википедии".
https://ria.ru/20220426/tiktok-1785514150.html
https://ria.ru/20220426/shtraf-1785463070.html
россия
украина
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, признание днр и лнр в россии, россия, украина, мариуполь, генеральная прокуратура рф, wikipedia, технологии
15:12 26.04.2022 (обновлено: 15:19 26.04.2022)
Российский суд впервые оштрафовал за неудаление информации из "Википедии"
Суд взыскал три миллиона рублей за неудаление из "Википедии" статей о событиях на Украине
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
"Wikimedia Inc признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41КоАП РФ... Назначать наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказал судья.
Это первый в России
штраф, наложенный за статью на "Википедии
".
Как заявил юрист Wikimedia, в деле имеются документы на иностранном языке, которые не были переведены и исследованы, что не позволяет рассмотреть протокол полноценно.
Он также заметил, что кто угодно может редактировать статьи на "Википедии", внося правку с указанием источника, а модераторы проверяют данную информацию. "Если прокурор считает, что что-то не так в данных публикациях, он мог сам зайти и внести правку", - заявил юрист.
Генпрокуратура
просила Wikimedia ограничить доступ к пяти материалам, все они касаются событий на Украине
, среди них материалы о произошедшем в Мариуполе
, Буче
, Киеве
.
Аналогичный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ будет сегодня рассмотрен этим же судом в отношении двух других статьей, размещенных в "Википедии".