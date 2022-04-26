https://ria.ru/20220426/shtraf-1785463070.html
Суд в Москве оштрафовал Meta* на четыре миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Meta* на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 26.04.2022
Суд в Москве оштрафовал Meta* на четыре миллиона рублей
Мировой участок Таганского района назначил штраф 4 миллиона рублей компании Meta Platforms* за неудаление запрещённых данных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:01
2022-04-26T11:01
2022-04-26T11:06
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общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой участок Таганского района назначил штраф 4 миллиона рублей компании Meta Platforms* за неудаление запрещённых данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Протокол об административном правонарушении составлен в отношении Meta* по ч.2 ст.13.41 (неудаление владельцем в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Максимальное наказание, которое могут получить компании - 4 миллиона рублей.Как пояснили РИА Новости в суде, дело заведено в связи с неудалением контента, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные ценности, в социальных сетях Instagram* и Facebook*.С начала 2021 года зарубежные компании, владеющие популярными социальными сетями, неоднократно привлекались к административной ответственности из-за неудаления контента, содержащего информацию, распространение которой на территории РФ запрещено.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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россия, общество
11:01 26.04.2022 (обновлено: 11:06 26.04.2022)
Суд в Москве оштрафовал Meta* на четыре миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Meta на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенного контента
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой участок Таганского района назначил штраф 4 миллиона рублей компании Meta Platforms* за неудаление запрещённых данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением судьи организация Meta Platforms* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст 13.41, ей назначен штраф в 4 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол об административном правонарушении составлен в отношении Meta* по ч.2 ст.13.41 (неудаление владельцем в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ
). Максимальное наказание, которое могут получить компании - 4 миллиона рублей.
Как пояснили РИА Новости в суде, дело заведено в связи с неудалением контента, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные ценности, в социальных сетях Instagram* и Facebook*.
С начала 2021 года зарубежные компании, владеющие популярными социальными сетями, неоднократно привлекались к административной ответственности из-за неудаления контента, содержащего информацию, распространение которой на территории РФ запрещено.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.