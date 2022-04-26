https://ria.ru/20220426/shtraf-1785463070.html

Суд в Москве оштрафовал Meta* на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Meta* на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 26.04.2022

Суд в Москве оштрафовал Meta* на четыре миллиона рублей

Мировой участок Таганского района назначил штраф 4 миллиона рублей компании Meta Platforms* за неудаление запрещённых данных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:01

2022-04-26T11:01

2022-04-26T11:06

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общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой участок Таганского района назначил штраф 4 миллиона рублей компании Meta Platforms* за неудаление запрещённых данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Протокол об административном правонарушении составлен в отношении Meta* по ч.2 ст.13.41 (неудаление владельцем в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Максимальное наказание, которое могут получить компании - 4 миллиона рублей.Как пояснили РИА Новости в суде, дело заведено в связи с неудалением контента, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные ценности, в социальных сетях Instagram* и Facebook*.С начала 2021 года зарубежные компании, владеющие популярными социальными сетями, неоднократно привлекались к административной ответственности из-за неудаления контента, содержащего информацию, распространение которой на территории РФ запрещено.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220425/google-1785280520.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, общество