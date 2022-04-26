https://ria.ru/20220426/shrilanka-1785467313.html

На Шри-Ланке ждут российских туристов

На Шри-Ланке ждут российских туристов - РИА Новости, 26.04.2022

На Шри-Ланке ждут российских туристов

Многие жители Шри-Ланки высказывают слова поддержки России и президенту Владимиру Путину, а также ждут в гости российских туристов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:12

2022-04-26T11:12

2022-04-26T11:12

туризм

россия

шри-ланка

новости - туризм

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656261_0:242:3097:1984_1920x0_80_0_0_8da74e5f2d8ca95d6712e764ca91ee18.jpg

КОЛОМБО, 26 апр - РИА Новости. Многие жители Шри-Ланки высказывают слова поддержки России и президенту Владимиру Путину, а также ждут в гости российских туристов, передает корреспондент РИА Новости."Президент Путин - сильный. На Шри-Ланке его уважают, он человек слова. Лидеры европейских стран и этот (президент США - ред.) Байден - не надежные", - говорит водитель "тук-тука" (островное мото-такси) Дамини. При этом он показал портрет Путина, который вытащил из своего бумажника.Владельцы гостиниц и кафе в курортных городах Бентота, Хиккадува и Галле рассказали корреспонденту РИА Новости, что туристов из России ждут и надеются, что поток гостей из РФ возобновится в прежнем объеме."Европейских туристов немного, в основном из Германии. Но русских до пандемии всегда было много, и сейчас их большинство. Они щедрые и веселые. Мы очень надеемся, что русские смогут приезжать как раньше. Для нас это важно, особенно в условиях кризиса, который сейчас у нас в стране",- рассказал администратор ресторана в Галле.На Шри-Ланке на фоне экономического кризиса выросли цены на продовольствие и топливо. Более полутора месяцев ежедневно отключают электричество по несколько часов в день. В разных городах продолжаются антиправительственные демонстрации.При этом представители туристической отрасли и жители курортных поселений создают все необходимые условия для отдыха гостей острова. В магазинах есть необходимые продукты, на заправках туристические микроавтобусы заправляют без очереди. В многих гостиницах и кафе меню и вывески на русском языке.

https://ria.ru/20220419/shrilanka-1784263288.html

https://ria.ru/20220413/shrilanka-1783321470.html

россия

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, шри-ланка, новости - туризм, в мире