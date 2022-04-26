https://ria.ru/20220426/shrilanka-1785467313.html
На Шри-Ланке ждут российских туристов
На Шри-Ланке ждут российских туристов - РИА Новости, 26.04.2022
На Шри-Ланке ждут российских туристов
Многие жители Шри-Ланки высказывают слова поддержки России и президенту Владимиру Путину, а также ждут в гости российских туристов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:12
2022-04-26T11:12
2022-04-26T11:12
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КОЛОМБО, 26 апр - РИА Новости. Многие жители Шри-Ланки высказывают слова поддержки России и президенту Владимиру Путину, а также ждут в гости российских туристов, передает корреспондент РИА Новости."Президент Путин - сильный. На Шри-Ланке его уважают, он человек слова. Лидеры европейских стран и этот (президент США - ред.) Байден - не надежные", - говорит водитель "тук-тука" (островное мото-такси) Дамини. При этом он показал портрет Путина, который вытащил из своего бумажника.Владельцы гостиниц и кафе в курортных городах Бентота, Хиккадува и Галле рассказали корреспонденту РИА Новости, что туристов из России ждут и надеются, что поток гостей из РФ возобновится в прежнем объеме."Европейских туристов немного, в основном из Германии. Но русских до пандемии всегда было много, и сейчас их большинство. Они щедрые и веселые. Мы очень надеемся, что русские смогут приезжать как раньше. Для нас это важно, особенно в условиях кризиса, который сейчас у нас в стране",- рассказал администратор ресторана в Галле.На Шри-Ланке на фоне экономического кризиса выросли цены на продовольствие и топливо. Более полутора месяцев ежедневно отключают электричество по несколько часов в день. В разных городах продолжаются антиправительственные демонстрации.При этом представители туристической отрасли и жители курортных поселений создают все необходимые условия для отдыха гостей острова. В магазинах есть необходимые продукты, на заправках туристические микроавтобусы заправляют без очереди. В многих гостиницах и кафе меню и вывески на русском языке.
https://ria.ru/20220419/shrilanka-1784263288.html
https://ria.ru/20220413/shrilanka-1783321470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шри-ланка, новости - туризм, в мире
На Шри-Ланке ждут российских туристов
Жители Шри-Ланки заявляют о своей поддержке России и ждут туристов
КОЛОМБО, 26 апр - РИА Новости. Многие жители Шри-Ланки высказывают слова поддержки России и президенту Владимиру Путину, а также ждут в гости российских туристов, передает корреспондент РИА Новости.
"Президент Путин - сильный. На Шри-Ланке его уважают, он человек слова. Лидеры европейских стран и этот (президент США - ред.) Байден - не надежные", - говорит водитель "тук-тука" (островное мото-такси) Дамини. При этом он показал портрет Путина, который вытащил из своего бумажника.
Владельцы гостиниц и кафе в курортных городах Бентота, Хиккадува и Галле рассказали корреспонденту РИА Новости, что туристов из России
ждут и надеются, что поток гостей из РФ возобновится в прежнем объеме.
"Европейских туристов немного, в основном из Германии
. Но русских до пандемии всегда было много, и сейчас их большинство. Они щедрые и веселые. Мы очень надеемся, что русские смогут приезжать как раньше. Для нас это важно, особенно в условиях кризиса, который сейчас у нас в стране",- рассказал администратор ресторана в Галле.
На Шри-Ланке
на фоне экономического кризиса выросли цены на продовольствие и топливо. Более полутора месяцев ежедневно отключают электричество по несколько часов в день. В разных городах продолжаются антиправительственные демонстрации.
При этом представители туристической отрасли и жители курортных поселений создают все необходимые условия для отдыха гостей острова. В магазинах есть необходимые продукты, на заправках туристические микроавтобусы заправляют без очереди. В многих гостиницах и кафе меню и вывески на русском языке.