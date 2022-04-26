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Тело погибшего на шахте "Ерунаковская-8" рабочего подняли на поверхность - РИА Новости, 26.04.2022
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Тело погибшего на шахте "Ерунаковская-8" рабочего подняли на поверхность
Тело погибшего на шахте "Ерунаковская-8" рабочего подняли на поверхность - РИА Новости, 26.04.2022
Тело погибшего на шахте "Ерунаковская-8" рабочего подняли на поверхность
Тело горнорабочего, погибшего при аварии на водоотливе на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, поднято на поверхность, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T06:56
2022-04-26T06:56
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Тело горнорабочего, погибшего при аварии на водоотливе на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, поднято на поверхность, сообщил РИА Новости источник.По данным регионального главка МЧС, на шахте "Ерунаковская-8" в понедельник произошла авария, один человек погиб. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным СК, предварительно установлено, что 25 апреля в шахте "Ерунаковская-8" произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы. В момент аварии в шахте находились 284 человека, на аварийном участке – двое рабочих, один самостоятельно вышел."Да, поднято (тело – ред.)", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, поднято ли тело погибшего на поверхность.
https://ria.ru/20220408/shakhta-1782489425.html
кемеровская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область
06:56 26.04.2022
 
Тело погибшего на шахте "Ерунаковская-8" рабочего подняли на поверхность

Тело погибшего на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе рабочего подняли на поверхность

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Тело горнорабочего, погибшего при аварии на водоотливе на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, поднято на поверхность, сообщил РИА Новости источник.
По данным регионального главка МЧС, на шахте "Ерунаковская-8" в понедельник произошла авария, один человек погиб. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным СК, предварительно установлено, что 25 апреля в шахте "Ерунаковская-8" произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы. В момент аварии в шахте находились 284 человека, на аварийном участке – двое рабочих, один самостоятельно вышел.
"Да, поднято (тело – ред.)", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, поднято ли тело погибшего на поверхность.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 12:47
Спасатели вытащили двух горняков из-под завалов шахты в Кузбассе
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская область
 
 
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