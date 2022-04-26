https://ria.ru/20220426/shakhta-1785429160.html

Тело погибшего на шахте "Ерунаковская-8" рабочего подняли на поверхность

Тело погибшего на шахте "Ерунаковская-8" рабочего подняли на поверхность - РИА Новости, 26.04.2022

Тело погибшего на шахте "Ерунаковская-8" рабочего подняли на поверхность

Тело горнорабочего, погибшего при аварии на водоотливе на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, поднято на поверхность, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T06:56

2022-04-26T06:56

2022-04-26T06:56

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Тело горнорабочего, погибшего при аварии на водоотливе на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, поднято на поверхность, сообщил РИА Новости источник.По данным регионального главка МЧС, на шахте "Ерунаковская-8" в понедельник произошла авария, один человек погиб. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным СК, предварительно установлено, что 25 апреля в шахте "Ерунаковская-8" произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы. В момент аварии в шахте находились 284 человека, на аварийном участке – двое рабочих, один самостоятельно вышел."Да, поднято (тело – ред.)", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, поднято ли тело погибшего на поверхность.

https://ria.ru/20220408/shakhta-1782489425.html

кемеровская область

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область