https://ria.ru/20220426/serbiya-1785596611.html

В Сербии ответили на "унизительное требование США" наказать Россию

В Сербии ответили на "унизительное требование США" наказать Россию - РИА Новости, 26.04.2022

В Сербии ответили на "унизительное требование США" наказать Россию

Давление Запада на Сербию из-за отказа поддержать санкции против России недопустимо, считает экономист Небойша Катич. Своим мнением он поделился в материале для РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:16

2022-04-26T18:16

2022-04-26T22:57

экономика

россия

сербия

санкции

александр вучич

сергей лавров

оон

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Давление Запада на Сербию из-за отказа поддержать санкции против России недопустимо, считает экономист Небойша Катич. Своим мнением он поделился в материале для газеты "Политика"."Требование, чтобы Сербия бросила свой маленький и незначительный камень в Россию, ― страшная ирония и унижение, тем более что этого требуют те, кто нанесли Сербии огромный урон в девяностые", — написал он.Экономист также утверждает, что Сербии стоило бы занять принципиальную позицию и впредь отказаться вовсе от каких-либо мер в отношении других государств.Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал, что страна испытывает серьезное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России.Также в начале апреля Вучич поблагодарил пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия Москвы в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Западные страны ввели новые антироссийские ограничения после начала специальной военной операции на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, отказавшиеся работать с Россией, сделали это под огромным давлением, однако Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, россия, сербия, санкции, александр вучич, сергей лавров, оон