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В Сербии ответили на "унизительное требование США" наказать Россию - РИА Новости, 26.04.2022
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В Сербии ответили на "унизительное требование США" наказать Россию
В Сербии ответили на "унизительное требование США" наказать Россию - РИА Новости, 26.04.2022
В Сербии ответили на "унизительное требование США" наказать Россию
Давление Запада на Сербию из-за отказа поддержать санкции против России недопустимо, считает экономист Небойша Катич. Своим мнением он поделился в материале для РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:16
2022-04-26T22:57
экономика
россия
сербия
санкции
александр вучич
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Давление Запада на Сербию из-за отказа поддержать санкции против России недопустимо, считает экономист Небойша Катич. Своим мнением он поделился в материале для газеты "Политика"."Требование, чтобы Сербия бросила свой маленький и незначительный камень в Россию, ― страшная ирония и унижение, тем более что этого требуют те, кто нанесли Сербии огромный урон в девяностые", — написал он.Экономист также утверждает, что Сербии стоило бы занять принципиальную позицию и впредь отказаться вовсе от каких-либо мер в отношении других государств.Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал, что страна испытывает серьезное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России.Также в начале апреля Вучич поблагодарил пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия Москвы в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Западные страны ввели новые антироссийские ограничения после начала специальной военной операции на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, отказавшиеся работать с Россией, сделали это под огромным давлением, однако Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785505213.html
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экономика, россия, сербия, санкции, александр вучич, сергей лавров, оон
18:16 26.04.2022 (обновлено: 22:57 26.04.2022)
 
В Сербии ответили на "унизительное требование США" наказать Россию

Сербский экономист Катич счел унизительными просьбы Запада поддержать антироссийские меры

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Давление Запада на Сербию из-за отказа поддержать санкции против России недопустимо, считает экономист Небойша Катич. Своим мнением он поделился в материале для газеты "Политика".
"Требование, чтобы Сербия бросила свой маленький и незначительный камень в Россию, ― страшная ирония и унижение, тем более что этого требуют те, кто нанесли Сербии огромный урон в девяностые", — написал он.
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Экономист также утверждает, что Сербии стоило бы занять принципиальную позицию и впредь отказаться вовсе от каких-либо мер в отношении других государств.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал, что страна испытывает серьезное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России.
Также в начале апреля Вучич поблагодарил пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия Москвы в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Западные страны ввели новые антироссийские ограничения после начала специальной военной операции на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, отказавшиеся работать с Россией, сделали это под огромным давлением, однако Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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ЭкономикаРоссияСербияСанкцииАлександр ВучичСергей ЛавровООН
 
 
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