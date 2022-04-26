https://ria.ru/20220426/sblizhenie-1785480887.html
В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая
В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая - РИА Новости, 26.04.2022
В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая
Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим глобальным изменениям, западная политика в какой-то мере... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:56
2022-04-26T11:56
2022-04-26T12:06
в мире
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь моргулов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим глобальным изменениям, западная политика в какой-то мере выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов.Он отметил, что полноформатный политический диалог с Китаем в нынешних условиях наполняется "новым содержанием", страны "эффективно координируют шаги на мировой арене"."Прорабатываем форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим в мире изменениям. В каком-то смысле можно даже сказать, что западная политика выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения. Вряд ли именно этого хотели добиться ее архитекторы, но факт налицо: текущие события, без сомнения, способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20220425/fiasko-1785335559.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов
11:56 26.04.2022 (обновлено: 12:06 26.04.2022)
В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая
Замглавы МИД Моргулов назвал западную политику катализатором сближения России и Китая
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим глобальным изменениям, западная политика в какой-то мере выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов.
Он отметил, что полноформатный политический диалог с Китаем
в нынешних условиях наполняется "новым содержанием", страны "эффективно координируют шаги на мировой арене".
"Прорабатываем форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим в мире изменениям. В каком-то смысле можно даже сказать, что западная политика выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения. Вряд ли именно этого хотели добиться ее архитекторы, но факт налицо: текущие события, без сомнения, способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран", - подчеркнул замминистра.