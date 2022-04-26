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В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая - РИА Новости, 26.04.2022
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В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая
В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая - РИА Новости, 26.04.2022
В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая
Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим глобальным изменениям, западная политика в какой-то мере... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:56
2022-04-26T12:06
в мире
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь моргулов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим глобальным изменениям, западная политика в какой-то мере выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов.Он отметил, что полноформатный политический диалог с Китаем в нынешних условиях наполняется "новым содержанием", страны "эффективно координируют шаги на мировой арене"."Прорабатываем форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим в мире изменениям. В каком-то смысле можно даже сказать, что западная политика выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения. Вряд ли именно этого хотели добиться ее архитекторы, но факт налицо: текущие события, без сомнения, способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран", - подчеркнул замминистра.
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в мире, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов
11:56 26.04.2022 (обновлено: 12:06 26.04.2022)
 
В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая

Замглавы МИД Моргулов назвал западную политику катализатором сближения России и Китая

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим глобальным изменениям, западная политика в какой-то мере выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов.
Он отметил, что полноформатный политический диалог с Китаем в нынешних условиях наполняется "новым содержанием", страны "эффективно координируют шаги на мировой арене".
"Прорабатываем форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим в мире изменениям. В каком-то смысле можно даже сказать, что западная политика выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения. Вряд ли именно этого хотели добиться ее архитекторы, но факт налицо: текущие события, без сомнения, способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран", - подчеркнул замминистра.
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В Китае объяснили, почему США ждет фиаско при попытке изолировать Россию
 
В миреРоссияКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Игорь Моргулов
 
 
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