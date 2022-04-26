https://ria.ru/20220426/sblizhenie-1785480887.html

В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая

В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая - РИА Новости, 26.04.2022

В МИД назвали западную политику катализатором сближения России и Китая

Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим глобальным изменениям, западная политика в какой-то мере... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:56

2022-04-26T11:56

2022-04-26T12:06

в мире

россия

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

игорь моргулов

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим глобальным изменениям, западная политика в какой-то мере выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов.Он отметил, что полноформатный политический диалог с Китаем в нынешних условиях наполняется "новым содержанием", страны "эффективно координируют шаги на мировой арене"."Прорабатываем форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим в мире изменениям. В каком-то смысле можно даже сказать, что западная политика выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения. Вряд ли именно этого хотели добиться ее архитекторы, но факт налицо: текущие события, без сомнения, способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20220425/fiasko-1785335559.html

россия

китай

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Ольга Маркова

в мире, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов