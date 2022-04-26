https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785585595.html
Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России
Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России - РИА Новости, 26.04.2022
Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России
Бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви Inditex Group, не откроет 30 апреля свои магазины в России, информация на... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:30
2022-04-26T17:30
2022-04-26T17:48
в мире
санкции в отношении россии
технологии
россия
zara
inditex
bershka
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви Inditex Group, не откроет 30 апреля свои магазины в России, информация на сайте появилась в результате технического сбоя, сообщили РИА Новости на горячей линии компании.Ранее во вторник на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории России с 30 апреля.В апреле генеральный директор Inditex Group Оскар Гарсиа Масейрас (Oscar Garcia Maceiras) заявил журналистам, что планирует вновь открыть свои магазины в России, когда это будет возможно.Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, технологии, россия, zara, inditex, bershka
17:30 26.04.2022 (обновлено: 17:48 26.04.2022)
Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России
Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России 30 апреля