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Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России - РИА Новости, 26.04.2022
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Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России
Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России - РИА Новости, 26.04.2022
Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России
Бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви Inditex Group, не откроет 30 апреля свои магазины в России, информация на... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:30
2022-04-26T17:48
в мире
санкции в отношении россии
технологии
россия
zara
inditex
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви Inditex Group, не откроет 30 апреля свои магазины в России, информация на сайте появилась в результате технического сбоя, сообщили РИА Новости на горячей линии компании.Ранее во вторник на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории России с 30 апреля.В апреле генеральный директор Inditex Group Оскар Гарсиа Масейрас (Oscar Garcia Maceiras) заявил журналистам, что планирует вновь открыть свои магазины в России, когда это будет возможно.Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
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в мире, санкции в отношении россии, технологии, россия, zara, inditex, bershka
17:30 26.04.2022 (обновлено: 17:48 26.04.2022)
 
Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России

Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России 30 апреля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин одежды Zara
Магазин одежды Zara - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Магазин одежды Zara. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви Inditex Group, не откроет 30 апреля свои магазины в России, информация на сайте появилась в результате технического сбоя, сообщили РИА Новости на горячей линии компании.
Ранее во вторник на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории России с 30 апреля.
"Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют", - заявили на линии.
В апреле генеральный директор Inditex Group Оскар Гарсиа Масейрас (Oscar Garcia Maceiras) заявил журналистам, что планирует вновь открыть свои магазины в России, когда это будет возможно.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
 
В миреСанкции в отношении РоссииТехнологииРоссияZaraInditexBershka
 
 
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