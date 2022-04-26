13:16 26.04.2022 (обновлено: 17:19 26.04.2022)
ЕС не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, заявили в ЕК
Представитель ЕК Мамер: Евросоюз не готов анонсировать шестой пакет санкций против России
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости. ЕС пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Мы анонсируем санкции тогда, когда в состоянии это сделать. <…> Мы работаем над этим пакетом уже определенное время. Работа продолжается. Анонс будет сделан в соответствующий момент", — сказал он.
24 апреля, 08:00Санкции начали пожирать своих создателей
Страны Запада ввели новые ограничения против России в ответ на спецоперацию на Украине. Они подразумевают ограничения прежде всего в банковском секторе и сферах высоких технологий и транспорта, также часть золотовалютных резервов страны оказалась заблокирована. Несколько брендов объявили об уходе с российского рынка и продаже местных подразделений.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".