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ЕС не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, заявили в ЕК - РИА Новости, 26.04.2022
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ЕС не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, заявили в ЕК
ЕС не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, заявили в ЕК - РИА Новости, 26.04.2022
ЕС не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, заявили в ЕК
ЕС пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:16
2022-04-26T17:19
санкции в отношении россии
санкции
россия
эрик мамер
евросоюз
еврокомиссия
в мире
украина
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости. ЕС пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Страны Запада ввели новые ограничения против России в ответ на спецоперацию на Украине. Они подразумевают ограничения прежде всего в банковском секторе и сферах высоких технологий и транспорта, также часть золотовалютных резервов страны оказалась заблокирована. Несколько брендов объявили об уходе с российского рынка и продаже местных подразделений.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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санкции в отношении россии, санкции, россия, эрик мамер, евросоюз, еврокомиссия, в мире, украина
13:16 26.04.2022 (обновлено: 17:19 26.04.2022)
 
ЕС не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, заявили в ЕК

Представитель ЕК Мамер: Евросоюз не готов анонсировать шестой пакет санкций против России

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Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости. ЕС пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Мы анонсируем санкции тогда, когда в состоянии это сделать. <…> Мы работаем над этим пакетом уже определенное время. Работа продолжается. Анонс будет сделан в соответствующий момент", — сказал он.

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Страны Запада ввели новые ограничения против России в ответ на спецоперацию на Украине. Они подразумевают ограничения прежде всего в банковском секторе и сферах высоких технологий и транспорта, также часть золотовалютных резервов страны оказалась заблокирована. Несколько брендов объявили об уходе с российского рынка и продаже местных подразделений.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Санкции в отношении РоссииСанкцииРоссияЭрик МамерЕвросоюзЕврокомиссияВ миреУкраина
 
 
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