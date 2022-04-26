https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785505213.html

ЕС не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, заявили в ЕК

ЕС не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, заявили в ЕК - РИА Новости, 26.04.2022

ЕС не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, заявили в ЕК

ЕС пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:16

2022-04-26T13:16

2022-04-26T17:19

санкции в отношении россии

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эрик мамер

евросоюз

еврокомиссия

в мире

украина

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БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости. ЕС пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Страны Запада ввели новые ограничения против России в ответ на спецоперацию на Украине. Они подразумевают ограничения прежде всего в банковском секторе и сферах высоких технологий и транспорта, также часть золотовалютных резервов страны оказалась заблокирована. Несколько брендов объявили об уходе с российского рынка и продаже местных подразделений.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции в отношении россии, санкции, россия, эрик мамер, евросоюз, еврокомиссия, в мире, украина