Рейтинг@Mail.ru
Польша ввела санкции против российских и белорусских лиц и компаний - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785468895.html
Польша ввела санкции против российских и белорусских лиц и компаний
Польша ввела санкции против российских и белорусских лиц и компаний - РИА Новости, 26.04.2022
Польша ввела санкции против российских и белорусских лиц и компаний
Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, "Газпрома", "Новатэка", "Акрона", сообщил министр... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:16
2022-04-26T12:07
экономика
санкции в отношении россии
польша
россия
газпром
новатэк
фосагро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg
ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, "Газпрома", "Новатэка", "Акрона", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский."Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций", — сказал Каминьский, уточнив, что в нем 35 фирм и 15 физлиц."В списке такие предприятия, как "Газпром", на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как "Акрон" и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как "Новатэк", "Фосагро", также в списке олигархи, связанные с режимом Лукашенко, фирма "Beloil", — сказал министр.Также в санкционном списке известные фирмы, которые, по словам Каминьского "иногда не связывают с российскими владельцами. "В частности фирма Go Sport, у которой есть магазины в нашей стране, а также фирма Касперский, которая продает программное обеспечение в Польше", — сказал министр.Он пояснил, что в отношении фирм и физлиц, попавших в санкционный список, будут применять несколько типов санкций. "Прежде всего, это заморозка финансовых активов и имущества этих фирм, исключение из возможности участия в тендерах, а в случае с олигархами — запрет въезда на территорию нашей страны", — рассказал министр.Он предупредил, что данный список будет расширяться. "Это первый санкицонный список, охватывающий важнейших игроков, ведущих бизнес на территории нашей страны. Продолжается работа, касающаяся выявления российских фирм в Польше, так как часто они скрываются за фирмами, зарегистрированными в офшорах, а фактическими владельцами являются российские олигархи", — сказал Каминьский.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220415/polsha-1783655063.html
https://ria.ru/20220422/polsha-1784952065.html
https://ria.ru/20220414/pgnig-1783545583.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_a31f632cf30032e71cfe7ec7b5d802f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, польша, россия, газпром, новатэк, фосагро
11:16 26.04.2022 (обновлено: 12:07 26.04.2022)
 
Польша ввела санкции против российских и белорусских лиц и компаний

Глава МВД Польши Каминьский заявил о введении санкций против НОВАТЭКа и "Газпрома"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, "Газпрома", "Новатэка", "Акрона", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
"Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций", — сказал Каминьский, уточнив, что в нем 35 фирм и 15 физлиц.
Поезд с углем - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 09:57
Польша запретила импорт угля из России
"В списке такие предприятия, как "Газпром", на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как "Акрон" и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как "Новатэк", "Фосагро", также в списке олигархи, связанные с режимом Лукашенко, фирма "Beloil", — сказал министр.
Также в санкционном списке известные фирмы, которые, по словам Каминьского "иногда не связывают с российскими владельцами. "В частности фирма Go Sport, у которой есть магазины в нашей стране, а также фирма Касперский, которая продает программное обеспечение в Польше", — сказал министр.
Он пояснил, что в отношении фирм и физлиц, попавших в санкционный список, будут применять несколько типов санкций. "Прежде всего, это заморозка финансовых активов и имущества этих фирм, исключение из возможности участия в тендерах, а в случае с олигархами — запрет въезда на территорию нашей страны", — рассказал министр.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 16:20
Польша предложила выпустить облигации, обеспеченные российскими средствами
Он предупредил, что данный список будет расширяться. "Это первый санкицонный список, охватывающий важнейших игроков, ведущих бизнес на территории нашей страны. Продолжается работа, касающаяся выявления российских фирм в Польше, так как часто они скрываются за фирмами, зарегистрированными в офшорах, а фактическими владельцами являются российские олигархи", — сказал Каминьский.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Логотип польской нефтегазовой компании PGNiG - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:39
PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на "Газпром"
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииПольшаРоссияГазпромНоватэкФосАгро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала