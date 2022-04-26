https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785468895.html

Польша ввела санкции против российских и белорусских лиц и компаний

Польша ввела санкции против российских и белорусских лиц и компаний - РИА Новости, 26.04.2022

Польша ввела санкции против российских и белорусских лиц и компаний

Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, "Газпрома", "Новатэка", "Акрона", сообщил министр... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:16

2022-04-26T11:16

2022-04-26T12:07

экономика

санкции в отношении россии

польша

россия

газпром

новатэк

фосагро

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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, "Газпрома", "Новатэка", "Акрона", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский."Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций", — сказал Каминьский, уточнив, что в нем 35 фирм и 15 физлиц."В списке такие предприятия, как "Газпром", на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как "Акрон" и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как "Новатэк", "Фосагро", также в списке олигархи, связанные с режимом Лукашенко, фирма "Beloil", — сказал министр.Также в санкционном списке известные фирмы, которые, по словам Каминьского "иногда не связывают с российскими владельцами. "В частности фирма Go Sport, у которой есть магазины в нашей стране, а также фирма Касперский, которая продает программное обеспечение в Польше", — сказал министр.Он пояснил, что в отношении фирм и физлиц, попавших в санкционный список, будут применять несколько типов санкций. "Прежде всего, это заморозка финансовых активов и имущества этих фирм, исключение из возможности участия в тендерах, а в случае с олигархами — запрет въезда на территорию нашей страны", — рассказал министр.Он предупредил, что данный список будет расширяться. "Это первый санкицонный список, охватывающий важнейших игроков, ведущих бизнес на территории нашей страны. Продолжается работа, касающаяся выявления российских фирм в Польше, так как часто они скрываются за фирмами, зарегистрированными в офшорах, а фактическими владельцами являются российские олигархи", — сказал Каминьский.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220415/polsha-1783655063.html

https://ria.ru/20220422/polsha-1784952065.html

https://ria.ru/20220414/pgnig-1783545583.html

польша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкции в отношении россии, польша, россия, газпром, новатэк, фосагро