https://ria.ru/20220426/sandu-1785559566.html

Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта

Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта - РИА Новости, 26.04.2022

Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта

Молдавия не блокировала Приднестровье и выступает за мирное урегулирование конфликта, заявила на брифинге во вторник молдавский президент Майя Санду. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:10

2022-04-26T16:10

2022-04-26T16:10

в мире

молдавия

тирасполь

майя санду

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КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Молдавия не блокировала Приднестровье и выступает за мирное урегулирование конфликта, заявила на брифинге во вторник молдавский президент Майя Санду.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Мы осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев продолжает настаивать на мирном урегулировании приднестровского конфликта. Мы не блокируем и не планируем блокировать Приднестровье, выступаем за мирный политический диалог", - заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.Она попросила всех публичных деятелей вести себя максимально ответственно, передавать только проверенную информацию и "избегать манипуляций ради рейтинга".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785531012.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785549925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, молдавия, тирасполь, майя санду