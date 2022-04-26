Рейтинг@Mail.ru
Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/sandu-1785559566.html
Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта
Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта - РИА Новости, 26.04.2022
Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта
Молдавия не блокировала Приднестровье и выступает за мирное урегулирование конфликта, заявила на брифинге во вторник молдавский президент Майя Санду. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:10
2022-04-26T16:10
в мире
молдавия
тирасполь
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_6781e6c78730780bbd7ec8ea65b71b38.jpg
КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Молдавия не блокировала Приднестровье и выступает за мирное урегулирование конфликта, заявила на брифинге во вторник молдавский президент Майя Санду.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Мы осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев продолжает настаивать на мирном урегулировании приднестровского конфликта. Мы не блокируем и не планируем блокировать Приднестровье, выступаем за мирный политический диалог", - заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.Она попросила всех публичных деятелей вести себя максимально ответственно, передавать только проверенную информацию и "избегать манипуляций ради рейтинга".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785531012.html
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785549925.html
молдавия
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ec06921ae87f69f3ad5db63a958aff70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, тирасполь, майя санду
16:10 26.04.2022
 
Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта

Президент Молдавии Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Майя Санду
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Молдавия не блокировала Приднестровье и выступает за мирное урегулирование конфликта, заявила на брифинге во вторник молдавский президент Майя Санду.
В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 14:47
МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье
"Мы осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев продолжает настаивать на мирном урегулировании приднестровского конфликта. Мы не блокируем и не планируем блокировать Приднестровье, выступаем за мирный политический диалог", - заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.
Она попросила всех публичных деятелей вести себя максимально ответственно, передавать только проверенную информацию и "избегать манипуляций ради рейтинга".
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 15:40
Санду связала взрывы в Приднестровье с противоборством внутри региона
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
 
В миреМолдавияТираспольМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала