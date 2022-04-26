Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта
Президент Молдавии Санду выступила за мирное урегулирование приднестровского конфликта
© Sputnik / Михай Карауш
Президент Молдавии Майя Санду
КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Молдавия не блокировала Приднестровье и выступает за мирное урегулирование конфликта, заявила на брифинге во вторник молдавский президент Майя Санду.
В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
"Мы осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев продолжает настаивать на мирном урегулировании приднестровского конфликта. Мы не блокируем и не планируем блокировать Приднестровье, выступаем за мирный политический диалог", - заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.
Она попросила всех публичных деятелей вести себя максимально ответственно, передавать только проверенную информацию и "избегать манипуляций ради рейтинга".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.