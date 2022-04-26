https://ria.ru/20220426/ryba-1785612257.html

Российские рестораны отказываются от импортной рыбы из-за высоких цен

Российские рестораны отказываются от импортной рыбы из-за высоких цен - РИА Новости, 26.04.2022

Российские рестораны отказываются от импортной рыбы из-за высоких цен

Российские рестораны из-за проблем с поставками импортных продуктов и сложностей с международной логистикой фиксируют высокие цены на некоторые виды рыбной... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:20

2022-04-26T19:20

2022-04-26T19:20

экономика

россия

цены

продукты

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские рестораны из-за проблем с поставками импортных продуктов и сложностей с международной логистикой фиксируют высокие цены на некоторые виды рыбной продукции и вынуждены отказаться от нее, в первую очередь - от тунца и осьминога, рассказали РИА Новости представители отрасли в кулуарах премии "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2022"."Если говорить про продуктовых поставщиков, нас не сильно коснулись изменения и рост цен, так как мы практически полностью работаем с локальными фермерами и поставщиками, а рост цен в основном коснулся тех позиций, которые привозятся из-за границы. Тунец - это единственное, что мы убрали из меню, потому что он сильно возрос в цене, и стало просто нецелесообразно использовать этот ингредиент", - рассказал владелец московского ресторана "Л.Е.С." Руслан Стекольщиков.Представители ресторана мексиканской кухни Tacobar также рассказали, что поставки основных продуктов практически не изменились, однако от осьминога им пришлось отказаться. "Наши основные продукты - это картофель, кукуруза, авокадо, тыква, чили и бобы. Цена выросла больше всего на авокадо и кукурузу. Единственное блюдо, которое мы вывели из меню в связи с поставками - это осьминог, который подорожал почти в три раза", - рассказали пресс-службе ресторана.Совладелец рыбного ресторана из Ростова-на-Дону Гаджи Зулумханов рассказал, что их заведение также старается переходить на рыбу и морепродукты российского производства. "Но с этим очень сложно, потому что тот же мурманский лосось уходит на экспорт. Хотя мы думали, что наконец-то все крабы Магадана и Камчатки придут к нам (на российский рынок - ред.), но мы ошибались, потому что магаданских креветок в какой-то период не стало вообще. Сейчас они начали появляться, но цена уже другая. Мы испытываем серьезные проблемы с рыбой", - сказал он.Зулумханов отметил, что в этой связи ресторан старается увеличить количество блюд с речной рыбой, но и тут все не так просто. По словам ресторатора, сегодня в сфере не хватает поваров, которые могут работать с речной рыбой. "Мало тех, кто глубоко пытается разобраться в этом продукте. Мы экспериментируем и пытаемся что-то заменить", - заключил предприниматель.

https://ria.ru/20220423/kulich-1785068208.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, цены, продукты