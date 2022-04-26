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Патрушев рассказал о проекте новой российской финансовой системы - РИА Новости, 26.04.2022
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Патрушев рассказал о проекте новой российской финансовой системы
Патрушев рассказал о проекте новой российской финансовой системы - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев рассказал о проекте новой российской финансовой системы
Проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, предложен научным сообществом и РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:10
2022-04-26T17:10
экономика
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, предложен научным сообществом и сейчас прорабатывается экспертами, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару", - пояснил Патрушев в интервью "Российской газете"."Сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы. В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности", - отметил секретарь Совбеза.
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экономика, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
17:10 26.04.2022
 
Патрушев рассказал о проекте новой российской финансовой системы

Патрушев: есть идея создать в России финансовую систему, где рубль обеспечат золотом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, предложен научным сообществом и сейчас прорабатывается экспертами, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару", - пояснил Патрушев в интервью "Российской газете".
"Сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы. В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности", - отметил секретарь Совбеза.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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ЭкономикаРоссияНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ
 
 
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