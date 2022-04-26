https://ria.ru/20220426/rubl-1785579318.html

Патрушев рассказал о проекте новой российской финансовой системы

Патрушев рассказал о проекте новой российской финансовой системы - РИА Новости, 26.04.2022

Патрушев рассказал о проекте новой российской финансовой системы

Проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, предложен научным сообществом и РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:10

2022-04-26T17:10

2022-04-26T17:10

экономика

россия

николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, предложен научным сообществом и сейчас прорабатывается экспертами, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару", - пояснил Патрушев в интервью "Российской газете"."Сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы. В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности", - отметил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220426/operatsiya-1785569810.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, николай патрушев, совет безопасности рф