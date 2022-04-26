https://ria.ru/20220426/rubl-1785421660.html

Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля

Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля - РИА Новости, 26.04.2022

Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля

С одной стороны, укрепление рубля позитивно для экономики — оно сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта. С другой — избыточное укрепление... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T02:15

2022-04-26T02:15

2022-04-26T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

андрей маслов

рубль

доллар

бюджет

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. С одной стороны, укрепление рубля позитивно для экономики — оно сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта. С другой — избыточное укрепление влечет за собой негативные последствия для бюджета, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Аналитик напомнил, что сейчас Россия больше экспортирует, нежели импортирует — из-за этого сальдо торгового баланса искажено, что играет на руку укреплению рубля.Впереди период налоговых выплат, который также укрепит спрос на российскую валюту, спрогнозировал Маслов.

https://ria.ru/20220425/dollar-1785233654.html

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экономика, россия, андрей маслов, рубль, доллар, бюджет