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Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля
Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля - РИА Новости, 26.04.2022
Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля
С одной стороны, укрепление рубля позитивно для экономики — оно сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта. С другой — избыточное укрепление... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T02:15
2022-04-26T02:15
2022-04-26T02:15
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экономика
россия
андрей маслов
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бюджет
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. С одной стороны, укрепление рубля позитивно для экономики — оно сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта. С другой — избыточное укрепление влечет за собой негативные последствия для бюджета, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Аналитик напомнил, что сейчас Россия больше экспортирует, нежели импортирует — из-за этого сальдо торгового баланса искажено, что играет на руку укреплению рубля.Впереди период налоговых выплат, который также укрепит спрос на российскую валюту, спрогнозировал Маслов.
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экономика, россия, андрей маслов, рубль, доллар, бюджет
Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля
Аналитик Маслов: избыточное укрепление рубля чревато негативными последствиями для бюджета