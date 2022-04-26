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Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля - РИА Новости, 26.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220426/rubl-1785421660.html
Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля
Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля - РИА Новости, 26.04.2022
Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля
С одной стороны, укрепление рубля позитивно для экономики — оно сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта. С другой — избыточное укрепление... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T02:15
2022-04-26T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
андрей маслов
рубль
доллар
бюджет
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. С одной стороны, укрепление рубля позитивно для экономики — оно сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта. С другой — избыточное укрепление влечет за собой негативные последствия для бюджета, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Аналитик напомнил, что сейчас Россия больше экспортирует, нежели импортирует — из-за этого сальдо торгового баланса искажено, что играет на руку укреплению рубля.Впереди период налоговых выплат, который также укрепит спрос на российскую валюту, спрогнозировал Маслов.
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экономика, россия, андрей маслов, рубль, доллар, бюджет
02:15 26.04.2022
 
Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля

Аналитик Маслов: избыточное укрепление рубля чревато негативными последствиями для бюджета

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. С одной стороны, укрепление рубля позитивно для экономики — оно сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта. С другой — избыточное укрепление влечет за собой негативные последствия для бюджета, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
“Если объяснять простым языком, то при переводе экспортной выручки в рубли лучше получить 100 рублей за один доллар чем, например, 75. Понятное дело, что в условиях открытой здоровой экономики нужно соблюдать баланс, так как в то же время лучше покупать иностранный товар за 30 рублей за один доллар, чем платить 75 рублей за этот же доллар”, — пояснил он.
Аналитик напомнил, что сейчас Россия больше экспортирует, нежели импортирует — из-за этого сальдо торгового баланса искажено, что играет на руку укреплению рубля.
Впереди период налоговых выплат, который также укрепит спрос на российскую валюту, спрогнозировал Маслов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияАндрей МасловРубльДолларБюджет
 
 
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