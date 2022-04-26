https://ria.ru/20220426/rpts-1785592110.html

В РПЦ рассказали о содержании беженцев в церковных учреждениях помощи

В РПЦ рассказали о содержании беженцев в церковных учреждениях помощи - РИА Новости, 26.04.2022

В РПЦ рассказали о содержании беженцев в церковных учреждениях помощи

Беженцы из Донбасса и Украины содержатся в церковных учреждениях помощи добровольно и не ограничены в перемещении, условия их содержания не представляют... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:55

2022-04-26T17:55

2022-04-26T17:55

религия

украина

донбасс

мариуполь

русская православная церковь

telegram (приложение)

доставка гуманитарной помощи на украину

религия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Беженцы из Донбасса и Украины содержатся в церковных учреждениях помощи добровольно и не ограничены в перемещении, условия их содержания не представляют секрета, заявил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Василий Рулинский.Ранее в интернете распространилось сообщение от имени хакерской группировки Anonymous, в котором говорилось о взломе "благотворительного крыла" РПЦ и похищении около 57,5 тысячи электронных писем и около 15 гигабайт данных. Ссылаясь на эти данные, ряд украинских СМИ в конце апреля написал, что РПЦ якобы участвует в "депортации" украинцев в Россию, расселяя беженцев из Донбасса в монастырях и лагерях временного проживания и проводя с ними духовные беседы священников, а также отслеживает их быт "благодаря камерам наблюдения"."Условия содержания беженцев не представляют тайны. Беженцы находятся в наших учреждениях добровольно, возможности их свободного перемещения не ограничены. Они проживают в хороших условиях, их кормят, обеспечивают их досуг, помогают им в решении социальных вопросов, содействуют в трудоустройстве и получении образования. Из многих церковных пунктов временного размещения сделали репортажи различные федеральные и региональные российские СМИ. Также мы приглашаем иностранные СМИ и представителей Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН приехать в наши церковные учреждения - узнать, как сюда попадают люди, и увидеть, в каких условиях они находятся", – написал Рулинский в своем канале в Telegram.Речь, пояснил он в разговоре с РИА Новости, идет в основном о публикациях украинских СМИ.Синодальный отдел по благотворительности, написал он, действительно взаимодействует с органами власти по вопросам помощи людям, направляя запросы для оформления документов, получения медпомощи, размещения в государственных пунктах временного размещения. Информацию об этой деятельности ежедневно включается в сводки, которые публикуются на ресурсах отдела, отметил он.Для обеспечения безопасности в московском церковном штабе помощи действительно установлены камеры, добавил Рулинский. "Все люди приходят в штаб без предварительной записи - их сразу же встречают и пытаются помочь. При этом в основном среди сотрудников и волонтеров штаба - девушки. На фоне происходящих событий не исключены провокации", – добавил представитель РПЦ."Тот факт, что спустя многие дни после первых сообщений о "хакерской атаке" и длительных изысканий журналисты обнародовали информацию, что мы принимаем беженцев, кормим их и священники проводят с ними духовные беседы, - говорит сам за себя... Не знаю, зачем устраивать какие бы то ни было атаки. Церковь, как и всегда, будет продолжать свидетельствовать о любви Христовой, о прощении и милосердии, о необходимости мира между людьми и народами. И мы будем продолжать помогать тем, кому тяжело", – заключил он.Ранее в пасхальном интервью РИА Новости глава отдела по церковной благотворительности епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) рассказал, что церковь нуждается в притоке добровольцев для помощи беженцам с Украины и Донбасса, при этом крайне востребована помощь автоволонтеров и транспортных компаний, помощь в разгрузке и погрузке машин, добровольцы нужны для организации занятий с детьми. Для того, чтобы присоединиться к волонтерам, нужно заполнить анкету на сайте Синодального отдела по благотворительности, напомнил епископ.Епископ Пантелеимон посещал больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.РПЦ собрала уже более 214 миллионов рублей на помощь беженцам, а также более тысячи тонн гуманитарной помощи, поддержка оказывается более чем 32 тысячам человек. Для пострадавших организован единый федеральный общецерковный телефон для обращений: 8-800-707-02-22. В церковный штаб помощи беженцам в Москве, по данным епископа, каждый день приходит 150 человек, в некоторые дни - до 200 человек в день.

https://ria.ru/20220424/pomosch-1785194076.html

https://ria.ru/20220424/bezhentsy-1785142123.html

https://ria.ru/20220409/bezhentsy-1782609220.html

https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783342158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, донбасс, мариуполь, русская православная церковь, telegram (приложение), доставка гуманитарной помощи на украину, религия