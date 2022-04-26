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Некоторые страны раскритиковали резолюцию о проведении встреч ГА из-за вето - РИА Новости, 26.04.2022
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Некоторые страны раскритиковали резолюцию о проведении встреч ГА из-за вето
Некоторые страны раскритиковали резолюцию о проведении встреч ГА из-за вето - РИА Новости, 26.04.2022
Некоторые страны раскритиковали резолюцию о проведении встреч ГА из-за вето
Ряд государств выступили с критикой принятой сегодня резолюции, предписывающей созывать заседание Генеральной ассамблеи ООН каждый раз, когда в Совбезе... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:43
2022-04-26T23:32
в мире
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индия
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совет безопасности оон
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ООН, 26 апр - РИА Новости. Ряд государств выступили с критикой принятой сегодня резолюции, предписывающей созывать заседание Генеральной ассамблеи ООН каждый раз, когда в Совбезе применяют вето.Во вторник ГА ООН без голосования приняла резолюцию авторства Лихтенштейна и ряда стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".Представители Бразилии и Индии указали на то, что работа над текстом не была инклюзивной и консультации для членов ООН не были организованы надлежащим образом.Советник постпредства Белоруссии при ООН Игорь Пилипенко назвал неприемлемым порядок разработки документа. По его словам, работа над проектом резолюции велась за закрытыми дверями. "Нам неизвестно ни об одном раунде открытого обсуждения документа - такой подход вызывает сомнение в добросовестности и благонамеренности авторов", - заявил он.По его словам, резолюция игнорирует эти противоречия между постоянными членами СБ ООН и "ищет простые обходные пути". "Именно это нам и предлагается в этой резолюции. Вместо того, чтобы разобраться в глубинных причинах противоречий, невозможности достижения консенсуса в рамках СБ, в причинах неготовности постоянных членов Совета приходить к компромиссу, авторы полагаются на грубую силу, свою способность формировать большинство в Генеральной Ассамблее путем всевозможных ухищрений. Об этом они открыто заявляют", - заявил Пилипенко.Он подчеркнул, что проект был в спешке вынесен авторами на голосование."Проект резолюции имеет открытый политический окрас и страновую направленность. Этого факта авторы также не отрицают", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20220426/veto-1785609649.html
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в мире, бразилия, индия, белоруссия, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
20:43 26.04.2022 (обновлено: 23:32 26.04.2022)
 
Некоторые страны раскритиковали резолюцию о проведении встреч ГА из-за вето

Некоторые страны раскритиковали резолюцию о проведении заседаний ГА из-за вето в СБ ООН

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 26 апр - РИА Новости. Ряд государств выступили с критикой принятой сегодня резолюции, предписывающей созывать заседание Генеральной ассамблеи ООН каждый раз, когда в Совбезе применяют вето.
Во вторник ГА ООН без голосования приняла резолюцию авторства Лихтенштейна и ряда стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 19:05
Зампостпреда при ООН прокомментировал резолюцию о встречах ГА в случае вето
Представители Бразилии и Индии указали на то, что работа над текстом не была инклюзивной и консультации для членов ООН не были организованы надлежащим образом.
Советник постпредства Белоруссии при ООН Игорь Пилипенко назвал неприемлемым порядок разработки документа. По его словам, работа над проектом резолюции велась за закрытыми дверями. "Нам неизвестно ни об одном раунде открытого обсуждения документа - такой подход вызывает сомнение в добросовестности и благонамеренности авторов", - заявил он.
По его словам, резолюция игнорирует эти противоречия между постоянными членами СБ ООН и "ищет простые обходные пути". "Именно это нам и предлагается в этой резолюции. Вместо того, чтобы разобраться в глубинных причинах противоречий, невозможности достижения консенсуса в рамках СБ, в причинах неготовности постоянных членов Совета приходить к компромиссу, авторы полагаются на грубую силу, свою способность формировать большинство в Генеральной Ассамблее путем всевозможных ухищрений. Об этом они открыто заявляют", - заявил Пилипенко.
Он подчеркнул, что проект был в спешке вынесен авторами на голосование.
"Проект резолюции имеет открытый политический окрас и страновую направленность. Этого факта авторы также не отрицают", - отметил дипломат.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 19:44
Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин
 
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