https://ria.ru/20220426/rezervy-1785593800.html

Патрушев раскритиковал решение размещать золотовалютные резервы за рубежом

Патрушев раскритиковал решение размещать золотовалютные резервы за рубежом - РИА Новости, 26.04.2022

Патрушев раскритиковал решение размещать золотовалютные резервы за рубежом

Решение размещать золотовалютные резервы России за рубежом оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства, заявил секретарь Совбеза... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:03

2022-04-26T18:03

2022-04-26T18:03

экономика

россия

сша

украина

антон силуанов

николай патрушев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Решение размещать золотовалютные резервы России за рубежом оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Другое дело, что тем самым Запад бьет не только по России, но и по себе, добавил он."Существующая мировая финансовая система строится исключительно на доверии, в том числе к США как эмитенту мировой резервной валюты. Еще полвека назад присутствовал фактор золота, но в 1971 году Штаты отвязали свою валюту от его котировок, что дало возможность осуществлять денежную эмиссию фактически бесконтрольно", - отметил Патрушев.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов ранее оценил, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

сша

украина

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

экономика, россия, сша, украина, антон силуанов, николай патрушев