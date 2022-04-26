Патрушев раскритиковал решение размещать золотовалютные резервы за рубежом
Патрушев: размещение золотовалютных резервов за рубежом ослабляет финансовую безопасность
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Решение размещать золотовалютные резервы России за рубежом оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Это решение оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Другое дело, что тем самым Запад бьет не только по России, но и по себе, добавил он.
"Существующая мировая финансовая система строится исключительно на доверии, в том числе к США как эмитенту мировой резервной валюты. Еще полвека назад присутствовал фактор золота, но в 1971 году Штаты отвязали свою валюту от его котировок, что дало возможность осуществлять денежную эмиссию фактически бесконтрольно", - отметил Патрушев.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов ранее оценил, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.