https://ria.ru/20220426/rezervy-1785426322.html

В ФРГ заявили, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы

В ФРГ заявили, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы - РИА Новости, 26.04.2022

В ФРГ заявили, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы

Заморозка резервов Банка России подтолкнет центральные банки других стран к тому, чтобы "прятать" свои долларовые резервы, заявил в беседе с газетой Wirtschafts РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T03:37

2022-04-26T03:37

2022-04-26T11:29

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заморозка резервов Банка России подтолкнет центральные банки других стран к тому, чтобы "прятать" свои долларовые резервы, заявил в беседе с газетой Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.По его мнению, финансовые институты могут сделать это путем создания "государственных подставных фирм".Собеседник издания предположил, что страны начнут держать деньги небольшими частями на частном рынке капитала, из-за чего определить их владельца будет нельзя. Это, по его словам, позволит им сохранять инвестиции на западных финансовых рынках."США используют доллар в конфликте с Россией как оружие. Это негативно отражается на статусе доллара как ключевой резервной валюты мира", — заключил профессор.Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив, объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220414/eaes-1783440731.html

https://ria.ru/20220420/dollar-1784396691.html

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