03:37 26.04.2022 (обновлено: 11:29 26.04.2022)
В ФРГ заявили, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы
Профессор Кранен: центробанки будут прятать долларовые резервы после санкций против России
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заморозка резервов Банка России подтолкнет центральные банки других стран к тому, чтобы "прятать" свои долларовые резервы, заявил в беседе с газетой Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.
По его мнению, финансовые институты могут сделать это путем создания "государственных подставных фирм".
"Все антизападные страны теперь зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах. Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком. Валютные резервы можно скрыть, и у центральных банков есть способы и средства скрыть свою идентичность на финансовом рынке", — отметил Кранен.
Собеседник издания предположил, что страны начнут держать деньги небольшими частями на частном рынке капитала, из-за чего определить их владельца будет нельзя. Это, по его словам, позволит им сохранять инвестиции на западных финансовых рынках.
"США используют доллар в конфликте с Россией как оружие. Это негативно отражается на статусе доллара как ключевой резервной валюты мира", — заключил профессор.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив, объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.