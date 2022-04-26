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В ФРГ заявили, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы - РИА Новости, 26.04.2022
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В ФРГ заявили, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы
В ФРГ заявили, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы - РИА Новости, 26.04.2022
В ФРГ заявили, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы
Заморозка резервов Банка России подтолкнет центральные банки других стран к тому, чтобы "прятать" свои долларовые резервы, заявил в беседе с газетой Wirtschafts РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T03:37
2022-04-26T11:29
россия
украина
москва
сша
в мире
экономика
германия
франкфурт-на-майне
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заморозка резервов Банка России подтолкнет центральные банки других стран к тому, чтобы "прятать" свои долларовые резервы, заявил в беседе с газетой Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.По его мнению, финансовые институты могут сделать это путем создания "государственных подставных фирм".Собеседник издания предположил, что страны начнут держать деньги небольшими частями на частном рынке капитала, из-за чего определить их владельца будет нельзя. Это, по его словам, позволит им сохранять инвестиции на западных финансовых рынках."США используют доллар в конфликте с Россией как оружие. Это негативно отражается на статусе доллара как ключевой резервной валюты мира", — заключил профессор.Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив, объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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россия, украина, москва, сша, в мире, экономика, германия, франкфурт-на-майне, центральный банк рф (цб рф)
03:37 26.04.2022 (обновлено: 11:29 26.04.2022)
 
В ФРГ заявили, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы

Профессор Кранен: центробанки будут прятать долларовые резервы после санкций против России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заморозка резервов Банка России подтолкнет центральные банки других стран к тому, чтобы "прятать" свои долларовые резервы, заявил в беседе с газетой Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.
По его мнению, финансовые институты могут сделать это путем создания "государственных подставных фирм".

"Все антизападные страны теперь зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах. Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком. Валютные резервы можно скрыть, и у центральных банков есть способы и средства скрыть свою идентичность на финансовом рынке", — отметил Кранен.

Собеседник издания предположил, что страны начнут держать деньги небольшими частями на частном рынке капитала, из-за чего определить их владельца будет нельзя. Это, по его словам, позволит им сохранять инвестиции на западных финансовых рынках.
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"США используют доллар в конфликте с Россией как оружие. Это негативно отражается на статусе доллара как ключевой резервной валюты мира", — заключил профессор.
Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив, объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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