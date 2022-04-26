https://ria.ru/20220426/renault-1785641396.html

Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров

Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров - РИА Новости, 27.04.2022

Renault планирует передать НАМИ свою долю в "АвтоВАЗе", заявил Мантуров

Автоконцерн Renault планирует передать свою долю в "АвтоВАЗе" (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) с... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-26T23:19

2022-04-26T23:19

2022-04-27T01:14

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авто

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Автоконцерн Renault планирует передать свою долю в "АвтоВАЗе" (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) с опционом обратного выкупа акций в течение пяти-шести лет, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров."Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса". "Автофрамоса" — Москве, как субъекту. А что касается "АвтоВАЗа", то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом, в случае если коллеги примут решение вернуться", — заявил министр.Мантуров пояснил, что условно это будет сделка "за рубль", но в течение пяти или шести лет Renault сможет принять решение по выкупу акций обратно."А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет", — подчеркнул он.Глава ведомства добавил, что, вероятно, НАМИ совместно с "Ростехом" будет назначать менеджмент “АвтоВАЗа”."Покупать или, тем более, национализировать — не входит в наши планы. Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу. Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением”, — пояснил Мантуров.Компании Renault принадлежит почти 68 процентов в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом". Французский концерн 23 марта заявил о приостановке производственной деятельности в России, добавив, что рассматривает все возможные варианты с долей в "АвтоВАЗе"."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada включает в себя пять семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Это лидирующий бренд на российском авторынке с долей более 20 процентов, он представлен более чем в 20 государствах. Продажи компании в России в 2021 году выросли на два процента, достигнув 350,7 тысячи штук.

https://ria.ru/20220401/avtovaz-1781230688.html

https://ria.ru/20220417/avto-1783933959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, москва, автофрамос, денис мантуров, авто, renault logan