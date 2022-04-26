https://ria.ru/20220426/reklama-1785487527.html

В Нидерландах появилась реклама о борьбе с зависимостью от российской нефти

В Нидерландах появилась реклама о борьбе с зависимостью от российской нефти - РИА Новости, 26.04.2022

В Нидерландах появилась реклама о борьбе с зависимостью от российской нефти

Нидерландская газета NRC во вторник опубликовала рекламу о том, как бороться с зависимостью от российских энергоресурсов: по мнению авторов материала,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:19

2022-04-26T12:19

2022-04-26T12:43

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нидерланды

saudi aramco

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ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости. Нидерландская газета NRC во вторник опубликовала рекламу о том, как бороться с зависимостью от российских энергоресурсов: по мнению авторов материала, необходимо заменить нефть из РФ на саудовскую от Saudi Aramco.Каждый вторник в газете публикуется рекламный баннер, отражающий актуальные события в мире. На этот раз надпись на баннере гласит : "Нужна помощь, чтобы бросить?". Под подписью изображена бочка нефти с российским флагом на фоне парламента Нидерландов.В качестве "заменителя" автор рекламного плаката предлагает перейти на нефть саудовской компании Saudi Aramco. При этом там не упоминается, что саудовская нефть может обойтись Нидерландам в разы дороже российской.Ранее министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны намерено полностью прекратить все закупки российского газа, нефти и угля к концу года.

https://ria.ru/20220426/neft-1785425153.html

нидерланды

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, нидерланды, saudi aramco, россия