Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах появилась реклама о борьбе с зависимостью от российской нефти - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/reklama-1785487527.html
В Нидерландах появилась реклама о борьбе с зависимостью от российской нефти
В Нидерландах появилась реклама о борьбе с зависимостью от российской нефти - РИА Новости, 26.04.2022
В Нидерландах появилась реклама о борьбе с зависимостью от российской нефти
Нидерландская газета NRC во вторник опубликовала рекламу о том, как бороться с зависимостью от российских энергоресурсов: по мнению авторов материала,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:19
2022-04-26T12:43
в мире
нидерланды
saudi aramco
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771736272_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_27ec760198ec837d256d38fef4388915.jpg
ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости. Нидерландская газета NRC во вторник опубликовала рекламу о том, как бороться с зависимостью от российских энергоресурсов: по мнению авторов материала, необходимо заменить нефть из РФ на саудовскую от Saudi Aramco.Каждый вторник в газете публикуется рекламный баннер, отражающий актуальные события в мире. На этот раз надпись на баннере гласит : "Нужна помощь, чтобы бросить?". Под подписью изображена бочка нефти с российским флагом на фоне парламента Нидерландов.В качестве "заменителя" автор рекламного плаката предлагает перейти на нефть саудовской компании Saudi Aramco. При этом там не упоминается, что саудовская нефть может обойтись Нидерландам в разы дороже российской.Ранее министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны намерено полностью прекратить все закупки российского газа, нефти и угля к концу года.
https://ria.ru/20220426/neft-1785425153.html
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771736272_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_c3046d5645e283738b4142685738afaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, saudi aramco, россия
12:19 26.04.2022 (обновлено: 12:43 26.04.2022)
 
В Нидерландах появилась реклама о борьбе с зависимостью от российской нефти

NRC опубликовала рекламу о том, как бороться с зависимостью от российских энергоресурсов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости. Нидерландская газета NRC во вторник опубликовала рекламу о том, как бороться с зависимостью от российских энергоресурсов: по мнению авторов материала, необходимо заменить нефть из РФ на саудовскую от Saudi Aramco.
Каждый вторник в газете публикуется рекламный баннер, отражающий актуальные события в мире. На этот раз надпись на баннере гласит : "Нужна помощь, чтобы бросить?". Под подписью изображена бочка нефти с российским флагом на фоне парламента Нидерландов.
В качестве "заменителя" автор рекламного плаката предлагает перейти на нефть саудовской компании Saudi Aramco. При этом там не упоминается, что саудовская нефть может обойтись Нидерландам в разы дороже российской.
Ранее министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны намерено полностью прекратить все закупки российского газа, нефти и угля к концу года.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 03:05
"Это удивительно": FP предрек России рекордные доходы от продажи нефти
 
В миреНидерландыSaudi AramcoРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала