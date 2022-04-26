https://ria.ru/20220426/raneniya-1785643972.html

Одиннадцать мирных жителей пострадали на освобожденных территориях ДНР

Одиннадцать мирных жителей пострадали на освобожденных территориях ДНР - РИА Новости, 26.04.2022

Одиннадцать мирных жителей пострадали на освобожденных территориях ДНР

Одиннадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР, в том числе в Мариуполе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:48

2022-04-26T23:48

2022-04-26T23:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

россия

сцкк

ситуация в днр и лнр

украина

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей пострадали на ранее освобожденных территориях ДНР, в том числе в Мариуполе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики", - заявили в представительстве.Отмечается, что девять человек пострадали в Мариуполе, остальные жители - в Старомихайловке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина