Рейтинг@Mail.ru
Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/rakety-1785455545.html
Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины
Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины - РИА Новости, 26.04.2022
Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины
Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены 4 военных объекта Украины в Харьковской области, среди которых два склада боеприпасов и два сосредоточения живой... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:35
2022-04-26T12:24
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
россия
войска воздушно-космической обороны
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785472159_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f98e38161f0d22e42d123ea3f1087ed7.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены 4 военных объекта Украины в Харьковской области, среди которых два склада боеприпасов и два сосредоточения живой силы и военной техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785454496.html
украина
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков: "За ночь высокоточными ракетами поражены 4 объекта Украины"
Утренний брифинг Минобороны РФ, 26 апреля 2022
2022-04-26T10:35
true
PT2M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785472159_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f029c38610fc4edb18b5a775500da53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область, россия, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков
10:35 26.04.2022 (обновлено: 12:24 26.04.2022)
 
Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины

Минобороны: высокоточные ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены 4 военных объекта Украины в Харьковской области, среди которых два склада боеприпасов и два сосредоточения живой силы и военной техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области", - сказал он на брифинге.
Элементы ракеты Точка-У в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
10:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные сбили две украинские ракеты "Точка-У"
 
В миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХарьковская областьРоссияВойска воздушно-космической обороныИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала