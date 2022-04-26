https://ria.ru/20220426/rakety-1785455545.html

Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины

Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины - РИА Новости, 26.04.2022

Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины

Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены 4 военных объекта Украины в Харьковской области, среди которых два склада боеприпасов и два сосредоточения живой... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:35

2022-04-26T10:35

2022-04-26T12:24

в мире

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

харьковская область

россия

войска воздушно-космической обороны

игорь конашенков

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены 4 военных объекта Украины в Харьковской области, среди которых два склада боеприпасов и два сосредоточения живой силы и военной техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785454496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "За ночь высокоточными ракетами поражены 4 объекта Украины" Утренний брифинг Минобороны РФ, 26 апреля 2022 2022-04-26T10:35 true PT2M22S

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область, россия, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков