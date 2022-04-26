https://ria.ru/20220426/rakety-1785455545.html
Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины
Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины - РИА Новости, 26.04.2022
Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины
Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены 4 военных объекта Украины в Харьковской области, среди которых два склада боеприпасов и два сосредоточения живой... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:35
2022-04-26T10:35
2022-04-26T12:24
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
россия
войска воздушно-космической обороны
игорь конашенков
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены 4 военных объекта Украины в Харьковской области, среди которых два склада боеприпасов и два сосредоточения живой силы и военной техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области", - сказал он на брифинге.
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Конашенков: "За ночь высокоточными ракетами поражены 4 объекта Украины"
Утренний брифинг Минобороны РФ, 26 апреля 2022
2022-04-26T10:35
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PT2M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область, россия, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков
10:35 26.04.2022 (обновлено: 12:24 26.04.2022)
Ракеты ВКС России за ночь поразили четыре военных объекта Украины
Минобороны: высокоточные ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта Украины