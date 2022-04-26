https://ria.ru/20220426/radiatsiya-1785370675.html

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф - РИА Новости, 26.04.2022

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

26 апреля в России отмечается памятная дата – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T07:24

2022-04-26T07:24

2022-04-26T07:24

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26 апреля в России отмечается памятная дата – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.Она была установлена постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 22 апреля 1993 года и сначала называлась "День катастрофы на Чернобыльской АЭС – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах". Согласно подписанному президентом РФ Дмитрием Медведевым Федеральному закону от 1 апреля 2012 года, название было изменено на "День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф". Внесенные изменения позволили увековечить память погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Во второй половине XX века произошло несколько радиационных аварий на территории бывшего Советского Союза. Крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям является авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от города Чернобыля (Киевская область, Украина). 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду попали радиоактивные вещества. Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать его в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы (Япония) после взрыва атомной бомбы. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран Северного полушария, наибольшему – России, Украины и Белоруссии. В Российской Федерации было загрязнено более 59 тысяч квадратных километров территории. Почти 8,4 миллиона человек в России, Украине и Белоруссии подверглись воздействию радиации. У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке. В период с 1986 по 1990 год, к работам в зоне ЧАЭС (сооружение объекта "Укрытие", пуск 1, 2 и 3 энергоблоков, дезактивации промышленной площадки ЧАЭС, захоронение радиоактивных материалов и оборудования объектов, эвакуация и переселение людей, а также другие мероприятия) было привлечено свыше 800 тысяч специалистов, рабочих, военнослужащих (600 тысяч) со всех республик Советского Союза. В народе их назвали ликвидаторами. Масштабы катастрофы могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженные действия этих людей. 26 апреля принято вспоминать также жертв многих других аварий, в ходе которых по вине неправильного поведения человека погибло немало людей. Крупномасштабные радиационные загрязнения и облучение населения происходили в начале деятельности предприятия ядерного топливного цикла "Маяк" в Челябинской области (ныне ФГУП "Производственное объединение "Маяк"). Первая тяжелая радиационная авария на нем произошла 19 июня 1948 года, на следующий день после выхода атомного реактора по наработке оружейного плутония на проектную мощность. В результате недостаточного охлаждения нескольких урановых блоков произошло их локальное сплавление с окружающим графитом. В ходе ликвидации аварии, продолжавшейся девять суток, облучению подвергся весь мужской персонал реактора, а также солдаты строительных батальонов, привлеченные к ее устранению. В марте 1949 года в результате массового сброса "Маяком" в реку Теча высокоактивных жидких радиоактивных отходов облучению подверглись около 124 тысяч человек в 41 населенном пункте. Самая крупная авария на предприятии "Маяк" произошла 29 сентября 1957 года. В хранилище радиоактивных отходов взорвалась емкость с радиоактивными отходами, содержавшая 20 миллионов Кюри радиоактивности. Специалисты оценили мощность взрыва в 70-100 тонн в тротиловом эквиваленте. Некоторые ученые считают последствия этой аварии сопоставимыми с взрывом 20-килотонной американской бомбы в 1945 году над Хиросимой. Радиоактивное облако от взрыва прошло над Челябинской, Свердловской и Тюменской областями, образовав так называемый Восточно-Уральский радиоактивный след площадью свыше 20 тысяч квадратных километров. В первые часы после взрыва, до эвакуации с промышленной площадки предприятия, подверглись разовому облучению до 100 рентген более пяти тысяч человек. В ликвидации последствий аварии в период с 1957 по 1959 год участвовали от 25 тысяч до 30 тысяч военнослужащих. На зараженной территории оказались 217 населенных пунктов с населением 272 тысячи человек. 23 сельских населенных пункта были отселены и полностью снесены. Еще одна радиационная авария произошла 18 января 1970 года на заводе "Красное Сормово" (Нижний Новгород). При строительстве атомной подводной лодки произошел неразрешенный запуск реактора, который отработал на запредельной мощности около 15 секунд. При этом радиоактивному заражению подвергся только цех, в котором строилась субмарина. Заражение местности удалось избежать из-за его закрытости. В цехе в момент аварии находилось около 1000 рабочих. В работах по ее ликвидации приняли участие более тысячи человек.Последний из наиболее известных радиационных инцидентов в атомной отрасли в России произошел 6 апреля 1993 года на радиохимическом заводе Сибирского химического комбината (Северск, Томская область). Авария была вызвана разрушением аппарата первого цикла по экстракции (извлечение) урана и плутония, что привело к попаданию значительной части радиоактивных веществ в атмосферу через проломы стен и кровли здания. Образовался узкий радиоактивный след длиной до 35 километров в сторону от Томска. В результате аварии произошло радиоактивное загрязнение производственных помещений, крыши здания, территории промышленной площадки завода и соседних промышленных площадок в северо-восточном направлении. Общая численность персонала, облучение которого связано с аварией и ее ликвидацией, составляла 1946 человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, радиация