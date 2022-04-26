https://ria.ru/20220426/quad-1785483345.html

В МИД оценили планы превратить формат Quad в прообраз азиатской НАТО

В МИД оценили планы превратить формат Quad в прообраз азиатской НАТО - РИА Новости, 26.04.2022

В МИД оценили планы превратить формат Quad в прообраз азиатской НАТО

Планам превратить формат Quad (Индия, Австралия, Япония и США) в прообраз "азиатской НАТО" не суждено сбыться, в том числе потому, что страны Азии не хотят быть РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:04

2022-04-26T12:04

2022-04-26T12:04

в мире

индия

сша

австралия

япония

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Планам превратить формат Quad (Индия, Австралия, Япония и США) в прообраз "азиатской НАТО" не суждено сбыться, в том числе потому, что страны Азии не хотят быть втянутыми в конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, на которую готовы пойти США, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.Одна из причин – неоднородность состава Quad, подчеркнул замминистра."США, Австралия и Япония продолжают спекулятивно позиционировать в одном ряду с собой Индию, но, как гласит восточная мудрость, "спят на одной подушке, да видят разные сны". В Москве, которую с Нью-Дели связывают тесные, проверенные временем отношения особо привилегированного стратегического партнерства, хорошо знают о независимой внешней политике Индии, неприемлемости для неё участия в закрытых военно-политических объединениях, тем более антироссийской направленности", - заявил Моргулов."Другой фактор – неприятие абсолютным большинством стран в Азии перспектив переноса к своему порогу конфликтного потенциала, имманентного блоковым объединениям. Желающих быть втянутыми в конфронтацию, на которую США и их союзники готовы пойти, прежде всего, ради сдерживания стремительно развивающегося Китая, среди ответственных государств региона не найти", - резюмировал замминистра.

https://ria.ru/20220420/plany-1784553003.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, сша, австралия, япония