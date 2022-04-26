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В МИД оценили планы превратить формат Quad в прообраз азиатской НАТО - РИА Новости, 26.04.2022
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В МИД оценили планы превратить формат Quad в прообраз азиатской НАТО
В МИД оценили планы превратить формат Quad в прообраз азиатской НАТО - РИА Новости, 26.04.2022
В МИД оценили планы превратить формат Quad в прообраз азиатской НАТО
Планам превратить формат Quad (Индия, Австралия, Япония и США) в прообраз "азиатской НАТО" не суждено сбыться, в том числе потому, что страны Азии не хотят быть РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:04
2022-04-26T12:04
в мире
индия
сша
австралия
япония
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Планам превратить формат Quad (Индия, Австралия, Япония и США) в прообраз "азиатской НАТО" не суждено сбыться, в том числе потому, что страны Азии не хотят быть втянутыми в конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, на которую готовы пойти США, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.Одна из причин – неоднородность состава Quad, подчеркнул замминистра."США, Австралия и Япония продолжают спекулятивно позиционировать в одном ряду с собой Индию, но, как гласит восточная мудрость, "спят на одной подушке, да видят разные сны". В Москве, которую с Нью-Дели связывают тесные, проверенные временем отношения особо привилегированного стратегического партнерства, хорошо знают о независимой внешней политике Индии, неприемлемости для неё участия в закрытых военно-политических объединениях, тем более антироссийской направленности", - заявил Моргулов."Другой фактор – неприятие абсолютным большинством стран в Азии перспектив переноса к своему порогу конфликтного потенциала, имманентного блоковым объединениям. Желающих быть втянутыми в конфронтацию, на которую США и их союзники готовы пойти, прежде всего, ради сдерживания стремительно развивающегося Китая, среди ответственных государств региона не найти", - резюмировал замминистра.
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в мире, индия, сша, австралия, япония
12:04 26.04.2022
 
В МИД оценили планы превратить формат Quad в прообраз азиатской НАТО

Замглавы МИД Моргулов: планам превратить Quad в прообраз азиатской НАТО не суждено сбыться

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Планам превратить формат Quad (Индия, Австралия, Япония и США) в прообраз "азиатской НАТО" не суждено сбыться, в том числе потому, что страны Азии не хотят быть втянутыми в конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, на которую готовы пойти США, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Убежден, что замыслам тех "политинженеров", которые хотели бы видеть в нем прообраз азиатской НАТО на основе "индо-тихоокеанской" солидарности, зеркальной евроатлантическому альянсу, не суждено сбыться", - сказал Моргулов.
Одна из причин – неоднородность состава Quad, подчеркнул замминистра.
"США, Австралия и Япония продолжают спекулятивно позиционировать в одном ряду с собой Индию, но, как гласит восточная мудрость, "спят на одной подушке, да видят разные сны". В Москве, которую с Нью-Дели связывают тесные, проверенные временем отношения особо привилегированного стратегического партнерства, хорошо знают о независимой внешней политике Индии, неприемлемости для неё участия в закрытых военно-политических объединениях, тем более антироссийской направленности", - заявил Моргулов.
"Другой фактор – неприятие абсолютным большинством стран в Азии перспектив переноса к своему порогу конфликтного потенциала, имманентного блоковым объединениям. Желающих быть втянутыми в конфронтацию, на которую США и их союзники готовы пойти, прежде всего, ради сдерживания стремительно развивающегося Китая, среди ответственных государств региона не найти", - резюмировал замминистра.
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