20:06 26.04.2022 (обновлено: 20:44 26.04.2022)
Путин: если на "Азовстали" есть гражданские, ВСУ должны их выпустить
Путин призвал украинских военных выпустить мирных жителей с "Азовстали", если они там есть
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия слышит от украинских властей, что на "Азовстали" есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они ведут себя как террористы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН.
"Да, действительно, мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.) в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать - это выпустить этих людей. Чего же проще", - сказал он.
Владимир Путин назвал преступлением удержание гражданских лиц военными Украины на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, отметив, что РФ находится в контакте с теми, кто сидит на заводе.
"Это просто преступление - удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье "Азовстали", - сказал Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.
Путин заявил, что Россия готова работать со всеми и исходит из той ситуации, которая существует сегодня.
"Мы живем в сложном мире, поэтому исходим из того, что есть то, что есть на самом деле. Готовы работать со всеми", - подчеркнул Путин.
* Запрещенная в России террористическая организация
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