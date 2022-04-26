https://ria.ru/20220426/putin-1785622537.html

Путин: если на "Азовстали" есть гражданские, ВСУ должны их выпустить

Путин: если на "Азовстали" есть гражданские, ВСУ должны их выпустить - РИА Новости, 26.04.2022

Путин: если на "Азовстали" есть гражданские, ВСУ должны их выпустить

Россия слышит от украинских властей, что на "Азовстали" есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они ведут себя как террористы,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:06

2022-04-26T20:06

2022-04-26T20:44

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

владимир путин

антониу гутерриш

оон

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия слышит от украинских властей, что на "Азовстали" есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они ведут себя как террористы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН.Владимир Путин назвал преступлением удержание гражданских лиц военными Украины на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, отметив, что РФ находится в контакте с теми, кто сидит на заводе."Это просто преступление - удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье "Азовстали", - сказал Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.Путин заявил, что Россия готова работать со всеми и исходит из той ситуации, которая существует сегодня."Мы живем в сложном мире, поэтому исходим из того, что есть то, что есть на самом деле. Готовы работать со всеми", - подчеркнул Путин.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

россия

украина

азовсталь

мариуполь

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Военнослужащие украинской армии обязаны выпустить гражданских с "Азовстали" Россия слышит от украинских властей, что на "Азовстали" есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они ведут себя как террористы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН. 2022-04-26T20:06 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, владимир путин, антониу гутерриш, оон, украина, ситуация в днр и лнр, азовсталь, мариуполь