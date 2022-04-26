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Позиция Украины по урегулированию изменилась, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022
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Позиция Украины по урегулированию изменилась, заявил Путин
Позиция Украины по урегулированию изменилась, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022
Позиция Украины по урегулированию изменилась, заявил Путин
Украинские переговорщики изменили свою позицию, отошли от прежних намерений, вынеся за скобки вопросы безопасности, Крыма и Севастополя, Донбасса, однако... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:53
2022-04-26T20:16
киев
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинские переговорщики изменили свою позицию, отошли от прежних намерений, вынеся за скобки вопросы безопасности, Крыма и Севастополя, Донбасса, однако переговоры идут, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем."Позиция наших переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию, она кардинально после этого (переговоров в Турции и событий в Буче - ред.) кардинально изменилась. Они отошли от своих прежних намерений и вынесли за скобки вопросы гарантий безопасности, вынести территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались", - сказал Путин.Глава государства добавил, что в проекте соглашения, представленном Украиной, указано, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств."Для нас понятно, что эти вопросы, если мы отнесем их на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантии безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем. Но тем не менее переговоры идут. Сейчас проходят в рамках онлайн-формата. Надеюсь, что это приведет нас к какому-то позитивному результату", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
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киев, в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
19:53 26.04.2022 (обновлено: 20:16 26.04.2022)
 
Позиция Украины по урегулированию изменилась, заявил Путин

Президент России Путин: позиция Украины по урегулированию изменилась

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинские переговорщики изменили свою позицию, отошли от прежних намерений, вынеся за скобки вопросы безопасности, Крыма и Севастополя, Донбасса, однако переговоры идут, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
"Позиция наших переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию, она кардинально после этого (переговоров в Турции и событий в Буче - ред.) кардинально изменилась. Они отошли от своих прежних намерений и вынесли за скобки вопросы гарантий безопасности, вынести территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались", - сказал Путин.
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Глава государства добавил, что в проекте соглашения, представленном Украиной, указано, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств.
"Для нас понятно, что эти вопросы, если мы отнесем их на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантии безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем. Но тем не менее переговоры идут. Сейчас проходят в рамках онлайн-формата. Надеюсь, что это приведет нас к какому-то позитивному результату", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
19:52
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
 
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