https://ria.ru/20220426/putin-1785618621.html

Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин

Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022

Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин

Россия столкнулась с провокацией в Буче на Украине, не имеет к ней никакого отношения и знает, кто ее готовил и какими средствами, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:52

2022-04-26T19:52

2022-04-26T20:43

в мире

буча

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия столкнулась с провокацией в Буче на Украине, не имеет к ней никакого отношения и знает, кто ее готовил и какими средствами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН."К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим", - сказал он.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

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украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, буча, владимир путин, россия, украина