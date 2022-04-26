https://ria.ru/20220426/putin-1785618621.html
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин
Россия столкнулась с провокацией в Буче на Украине, не имеет к ней никакого отношения и знает, кто ее готовил и какими средствами, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:52
2022-04-26T19:52
2022-04-26T20:43
в мире
буча
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия столкнулась с провокацией в Буче на Украине, не имеет к ней никакого отношения и знает, кто ее готовил и какими средствами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН."К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим", - сказал он.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, буча, владимир путин, россия, украина
19:52 26.04.2022 (обновлено: 20:43 26.04.2022)
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин
Президент Путин: Россия знает, кто готовил провокацию в Буче