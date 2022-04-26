Рейтинг@Mail.ru
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/putin-1785618621.html
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин
Россия столкнулась с провокацией в Буче на Украине, не имеет к ней никакого отношения и знает, кто ее готовил и какими средствами, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:52
2022-04-26T20:43
в мире
буча
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744528469_613:684:3036:2047_1920x0_80_0_0_cc8d8660c126dc24059d733cf9982424.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия столкнулась с провокацией в Буче на Украине, не имеет к ней никакого отношения и знает, кто ее готовил и какими средствами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН."К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим", - сказал он.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
буча
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744528469_983:864:2561:2047_1920x0_80_0_0_9eb65ae36a11802d54c2489605ca8ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, буча, владимир путин, россия, украина
19:52 26.04.2022 (обновлено: 20:43 26.04.2022)
 
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин

Президент Путин: Россия знает, кто готовил провокацию в Буче

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия столкнулась с провокацией в Буче на Украине, не имеет к ней никакого отношения и знает, кто ее готовил и какими средствами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН.
"К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим", - сказал он.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 16:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин
 
В миреБучаВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала