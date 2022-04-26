https://ria.ru/20220426/putin-1785618346.html
Путин заявил, что проблема на Украине возникла после переворота в 2014 году
Путин заявил, что проблема на Украине возникла после переворота в 2014 году - РИА Новости, 26.04.2022
Путин заявил, что проблема на Украине возникла после переворота в 2014 году
Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что вся проблема на украинском направлении возникла после переворота там в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:49
2022-04-26T19:49
2022-04-26T20:32
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что вся проблема на украинском направлении возникла после переворота там в 2014 году."Я знаю о вашей озабоченности, связанной с проведением Россией военной операции на Донбассе, на Украине. Я думаю, что это будет в основе нашего сегодняшнего разговора. Хотел бы в этой связи только отметить, что вся проблема возникла после государственного переворота, который был совершен на Украине в 2014 году. Это очевидный факт. Можно называть это, как угодно...но это действительно антиконституционный переворот", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220426/putin-1785618621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, оон, в мире, владимир путин
19:49 26.04.2022 (обновлено: 20:32 26.04.2022)
Путин заявил, что проблема на Украине возникла после переворота в 2014 году
Президент России Путин: проблема возникла после госпереворота на Украине в 2014 году