https://ria.ru/20220426/putin-1785618346.html

Путин заявил, что проблема на Украине возникла после переворота в 2014 году

Путин заявил, что проблема на Украине возникла после переворота в 2014 году - РИА Новости, 26.04.2022

Путин заявил, что проблема на Украине возникла после переворота в 2014 году

Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что вся проблема на украинском направлении возникла после переворота там в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:49

2022-04-26T19:49

2022-04-26T20:32

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что вся проблема на украинском направлении возникла после переворота там в 2014 году."Я знаю о вашей озабоченности, связанной с проведением Россией военной операции на Донбассе, на Украине. Я думаю, что это будет в основе нашего сегодняшнего разговора. Хотел бы в этой связи только отметить, что вся проблема возникла после государственного переворота, который был совершен на Украине в 2014 году. Это очевидный факт. Можно называть это, как угодно...но это действительно антиконституционный переворот", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220426/putin-1785618621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, россия, оон, в мире, владимир путин