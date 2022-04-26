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Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль - РИА Новости, 26.04.2022
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Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль
Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль - РИА Новости, 26.04.2022
Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль
Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, а рабочий график весьма напряженный, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:53
2022-04-26T13:57
безопасность
признание днр и лнр в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, а рабочий график весьма напряженный, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, усилена ли безопасность главы государства на фоне проведения военной спецоперации на Украине, влияет ли это на его график.Накануне Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность группы, планировавшей нападения на журналистов РФ.
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безопасность, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
13:53 26.04.2022 (обновлено: 13:57 26.04.2022)
 
Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль

Пресс-секретарь Песков: безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, а рабочий график весьма напряженный, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, усилена ли безопасность главы государства на фоне проведения военной спецоперации на Украине, влияет ли это на его график.
"Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный", - сказал Песков.
Накануне Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность группы, планировавшей нападения на журналистов РФ.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 13:46
ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов
 
БезопасностьПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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