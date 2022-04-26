https://ria.ru/20220426/putin-1785514845.html

Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль

Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль - РИА Новости, 26.04.2022

Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль

Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, а рабочий график весьма напряженный, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:53

2022-04-26T13:53

2022-04-26T13:57

безопасность

признание днр и лнр в россии

здоровье - общество

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, а рабочий график весьма напряженный, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, усилена ли безопасность главы государства на фоне проведения военной спецоперации на Украине, влияет ли это на его график.Накануне Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность группы, планировавшей нападения на журналистов РФ.

https://ria.ru/20220425/napadeniya-1785306982.html

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)