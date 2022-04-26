https://ria.ru/20220426/putin-1785514845.html
Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль
Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль - РИА Новости, 26.04.2022
Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль
Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, а рабочий график весьма напряженный, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:53
2022-04-26T13:53
2022-04-26T13:57
безопасность
признание днр и лнр в россии
здоровье - общество
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, а рабочий график весьма напряженный, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, усилена ли безопасность главы государства на фоне проведения военной спецоперации на Украине, влияет ли это на его график.Накануне Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность группы, планировавшей нападения на журналистов РФ.
https://ria.ru/20220425/napadeniya-1785306982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
13:53 26.04.2022 (обновлено: 13:57 26.04.2022)
Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил Кремль
Пресс-секретарь Песков: безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне