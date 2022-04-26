https://ria.ru/20220426/proizvodstvo-1785573851.html

Производство контейнеров планируют запустить на ТЛК "Южноуральский"

Производство контейнеров планируют запустить на ТЛК "Южноуральский" - РИА Новости, 26.04.2022

Производство контейнеров планируют запустить на ТЛК "Южноуральский"

Транспортно-логистический комплекс "Южноуральский" в Челябинской области в нынешней геополитической ситуации имеет возможность увеличить объем переработки... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:56

2022-04-26T16:56

2022-04-26T16:56

челябинская область

экономика

евгений дитрих

китай

казахстан

иран

государственная транспортная лизинговая компания

гтлк

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. Транспортно-логистический комплекс "Южноуральский" в Челябинской области в нынешней геополитической ситуации имеет возможность увеличить объем переработки грузов с 800 тысяч тонн в год до 2,5 миллиона тонн, также на его территории планируется создать производство грузовых контейнеров, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер."ТЛК существует, он обрабатывает грузы. Но у него серьёзные перспективы по расширению своих возможностей. Геополитическая ситуация способствует тому, что мы дали такое второе дыхание ТЛК по росту общего объёма переработки и перевалки грузов минимум в 3, а, может, и больше раз можно увеличить. Эту перспективу мы видим", - сказал он журналистам.Текслер пояснил, что также на территории ТЛК можно организовать производство контейнеров разных размеров, это 12-15 тысяч штук в год. По его данным, ТЛК можно превратить не только в транспортный хаб, а также в производственную площадку. Для региона, по мнению главы региона, это важная составляющая – "наш бизнес может воспользоваться этим преимуществом".По данным пресс-службы правительства региона, выход на 100% загрузку контейнерного терминала запланирован на 2025-2030 годы.Кроме того, по словам губернатора, сейчас трафик перегружен, и регион видит перспективы в направлении Китая, к китайско-казахстанской границе, к портам Южного Китая, и другой коридор – Казахстан, Туркменистан, Иран, выход к Персидскому заливу - это может сократить сроки перевозки грузов. "Сейчас 800 тысяч тонн - треть от возможности ТЛК. Проектные параметры его - 2,5 миллиона тонн грузов", - пояснил он.По словам генерального директора АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгения Дитриха, в сегодняшнее непростое время, когда меняются логистические цепочки, важно наладить контейнерные поставки передвижения грузов, сделать их регулярными. "Переориентация грузовых перевозок на железную дорогу является логичным и разумным. Понимаем, что переориентация будет на Восток. Место ТЛК может дать возможности оптимально обрабатывать грузы, контактная площадка подготовлена, в том числе на Восток, но в первую очередь на центральную Россию. Складские мощности, хранение грузов также решают эти задачи", - сказал он.Кроме того, он пояснил, что необходимо комплексное развитие ТЛК. Также он добавил, что полностью поддерживает инициативы по развитию на ТЛК производств контейнеров.Как отметил гендиректор ООО "Сухой порт Южноуральский" Владимир Малюгин, для увеличения грузооборота ТЛК будут установлены краны между вторым и третьим путем. "За последние полгода благодаря ГТЛК и ЮУЖД - а до станции Формачево 800 метров - мы можем принимать любые контейнеры, никаких ограничений здесь нет. Также мы получили технические условия, сейчас грузооборот станции 800 тысяч тонн, мы получили техусловие на 2,5 миллиона тонн. Это примерно 4-5 поездов в сутки", - сказал он.По данным пресс-службы правительства региона, в настоящий момент в состав ТЛК "Южноуральский" входит складской комплекс класса "А", контейнерный терминал емкостью порядка 10 тыс TEUs, железнодорожная инфраструктура, инженерно-коммунальная инфраструктура. Объекты оборудованы современным оборудованием и техникой. Общая площадь ТЛК и его перспективной зоны развития составляет 180 га.

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https://ria.ru/20220415/importozameschenie-1783693060.html

https://ria.ru/20220412/gazifikatsiya-1783162785.html

китай

казахстан

иран

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, евгений дитрих, китай, казахстан, иран, государственная транспортная лизинговая компания, гтлк, челябинская область, алексей текслер