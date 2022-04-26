21:22 26.04.2022 (обновлено: 21:55 26.04.2022)
Генсек ООН призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье
Генсек ООН Гутерреш призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 26 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все соответствующие стороны воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Генсек с обеспокоенностью следит за сообщениями об инцидентах в сфере безопасности в Приднестровском регионе Молдавии и призывает все соответствующие стороны воздержаться от любых заявлений или действий, которые могут обострить напряженность", - сказал Хак.
ООН призывает все вовлеченные правительства не дать напряженности выйти за пределы Украины, заявил Фархан Хак.
"Мы знаем, что там есть напряженность, и мы хотели бы, чтобы все вовлеченные правительства сделали все, что в их силах, чтобы не дать напряженности, появившейся на Украине, распространиться за ее пределы", - сказал Хак.
В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.