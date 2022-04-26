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Генсек ООН призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
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Генсек ООН призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье
Генсек ООН призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
Генсек ООН призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все соответствующие стороны воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T21:22
2022-04-26T21:55
в мире
молдавия
тирасполь
приднестровская молдавская республика
оон
обсе
антониу гутерреш
фархан хак
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ООН, 26 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все соответствующие стороны воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.По его словам, ООН продолжает поддерживать полностью процесс приднестровского урегулирования под эгидой ОБСЕ и формат "5+2", "основываясь на территориальной целостности, суверенитете и независимости Молдавии".ООН призывает все вовлеченные правительства не дать напряженности выйти за пределы Украины, заявил Фархан Хак.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785549925.html
молдавия
тирасполь
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в мире, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика, оон, обсе, антониу гутерреш, фархан хак, украина
21:22 26.04.2022 (обновлено: 21:55 26.04.2022)
 
Генсек ООН призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье

Генсек ООН Гутерреш призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 26 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все соответствующие стороны воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Генсек с обеспокоенностью следит за сообщениями об инцидентах в сфере безопасности в Приднестровском регионе Молдавии и призывает все соответствующие стороны воздержаться от любых заявлений или действий, которые могут обострить напряженность", - сказал Хак.
По его словам, ООН продолжает поддерживать полностью процесс приднестровского урегулирования под эгидой ОБСЕ и формат "5+2", "основываясь на территориальной целостности, суверенитете и независимости Молдавии".
ООН призывает все вовлеченные правительства не дать напряженности выйти за пределы Украины, заявил Фархан Хак.
"Мы знаем, что там есть напряженность, и мы хотели бы, чтобы все вовлеченные правительства сделали все, что в их силах, чтобы не дать напряженности, появившейся на Украине, распространиться за ее пределы", - сказал Хак.
В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 15:40
Санду связала взрывы в Приднестровье с противоборством внутри региона
 
В миреМолдавияТираспольПриднестровская Молдавская РеспубликаООНОБСЕАнтониу ГутеррешФархан ХакУкраина
 
 
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