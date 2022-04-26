https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785632601.html

Генсек ООН призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье

Генсек ООН призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022

Генсек ООН призвал воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все соответствующие стороны воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:22

2022-04-26T21:22

2022-04-26T21:55

в мире

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

оон

обсе

антониу гутерреш

фархан хак

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ООН, 26 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все соответствующие стороны воздержаться от эскалации напряженности в Приднестровье, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.По его словам, ООН продолжает поддерживать полностью процесс приднестровского урегулирования под эгидой ОБСЕ и формат "5+2", "основываясь на территориальной целостности, суверенитете и независимости Молдавии".ООН призывает все вовлеченные правительства не дать напряженности выйти за пределы Украины, заявил Фархан Хак.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785549925.html

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика, оон, обсе, антониу гутерреш, фархан хак, украина